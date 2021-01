El Madrid ensopega amb el Llevant a casa (1-2) i el Barça el pot igualar

El retorn de Sergi Roberto a la convocatòria o la sinceritat de Koeman en afirmar que l'equip «no està en condicions de guanyar gaires coses» podrien ser les notícies més destacades en la prèvia del partit que el Barça juga avui (21 h) al Camp Nou contra l'Athletic Club de Bilbao. Però a mitja tarda d'ahir, la derrota del Reial Madrid a casa contra el Llevant es va endur tots els titulars: els blau-grana, si guanyen, igualaran els blancs a la segona plaça de la classificació, havent disputats ambdós els mateix nombre de partits.

L'expulsió de Militao al minut 8 va condicionar el matx de Valdebebas, i va posar el VAR en el punt de mira dels madridistes. El defensa brasiler va fer falta a Sergio León quan aquest era encarava la porteria de Courtois. El col·legiat Medié Jiménez va ensenyar targeta groga, però el VAR el va avisar i va canviar la seva decisió, i va treure la vermella a Militao.

El Madrid, però, no va trigar a avançar-se en el marcador. Kroos va fer una excel·lent passada en profunditat a Asensio i el mallorquí va transformar el primer gol del partit. Passada la mitja hora, el Llevant va empatar gràcies a un bon xut creuat de Morales. Roger Martí va protagonitzar la cara i la creu del Llevant a la segona part. En el minut 63, Courtais li va aturar un penal comès per Vinicius i assenyalat després que l'àrbitre consultés el VAR. Però un quart d'hora després, Martí va fer l'1-2.

El realisme de Koeman

L'entrenador del Barça, Ronald Koeman, va admetre que l'equip «no està per guanyar gaires coses. Hem de ser realistes i saber d'on venim, els canvis que hem fet, i els jugadors joves que hi ha». Sobre l'informe de la secretaria tècnica revelat per TV3 que recomana el fitxatge d'Eric Garcia i posa en dubte la solvència de Mingueza i Umtiti en els grans partits, Koeman va dir que és «és un treball que ha de fer el club i els jugadors no han d'estar enfadats perquè participen molt en els partits».