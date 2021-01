Peñarroya amenaça el Congost

Aconseguint tretze o catorze victòries més, el Baxi Manresa ja haurà complert «els seus objectius mínims» de la temporada. Amb aquest comentari hiperbòlic en clau d'humor va cloure el tècnic català la roda de premsa prèvia al partit que l'equip disputa avui al Nou Congost contra el Burgos de Joan Peñarroya. Un apunt d'humor per certificar dues coses: l'equip està en una bona línia tot i la mala ratxa de lesions que està patint -Jou, Janning i Báez són les absències ja conegudes- i aquest diumenge visita la capital del Bages un dels grans de la lliga i val més ser-ne conscient.

No caldran 13 o 14 triomfs més per assolir la permanència perquè, malgrat que Martínez creu que encara no és hora de mirar la classificació, la realitat és que el Baxi està rendint per sobre del que diria la seva modèstia pressupostària. «Estem contents, però mirar el lloc en el que estem quan per sota hi ha equips que han jugat menys partits és una ximpleria, va dir Martínez: «el que hem de fer és jugar i intentar guanyar; no tinc la sensació que a hores d'ara els nostres objectius mínims de la temporada estiguin assolits. Però estem en el bon camí i això ens ha de donar confiança, estem treballant bé».

Un gran Burgos

Joan Peñarroya torna al Congost per primer cop des que va deixar la banqueta, ja que la temporada passada el Baxi Manresa-San Pablo Burgos no es va arribar a disputar a causa de la pandèmia. I ho farà sense públic, un factor que Pedro Martínez va reconèixer que hauria igualat les forces. «Jugarem contra un equip top de la lliga, i la realitat és que contra aquests equips només hem guanyat un partit, contra el Joventut», va indicar l'entrenador.

Per igualar les forces, Martínez té clar que «necessitem ser capaços de millorar en la lluita física, un aspecte en el que són superiors a nosaltres. No és que tot sigui un tema físic, però és el que resulta més fàcil d'igualar». L'altre element imprescindible per afrontar el duel amb garanties és «jugar molt bé. Aquests equips són físicament molt bons, però també tècnicament, tant en defensa com en atac. Són molt complerts i et posen en moltes dificultats. Si no trobes el timing per passar la pilota, si no ets capaç de tirar amb encert, de fer les coses bé, és complicat competir contra ells».

El tècnic del Baxi va advertir que també cal estar atents en defensa perquè davant hi haurà «jugadors molt bons, de molta classe. L'Omar Cook és increïble com passa la pilota, com ho veu tot, com passa la continuació, com la tira bombejada, com passa perquè els tiradors tirin de 3 punts, ... és un jugador increïble. Per no parlar de McFadden, Benítez, Rivero, Horton... Si només iguales el físic, que ja és prou difícil, no en tindràs prou, també has de jugar bé a bàsquet».

Incertesa sobre Janning

El contracte per dos mesos que va signar Matt Janning li permetria jugar dissabte vinent contra l'Herbalife Gran Canària -si estés recuperat, una possibilitat de la que el tècnic manresà en dubta- però ja no davant el Múrcia el 27 de febrer. «No sabem si podrem o si ell voldrà renovar», va afirmar Martínez, recordant que «té una clàusula per la qual se'n pot anar quan vulgui, pagant és clar. De moment no ha tingut aquesta opció. Ens agradaria que continués, però si se'n va li donarem les gràcies i li desitjarem que tingui molta sort».