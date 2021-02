El CB Artés es desfà a la pista del CB Igualada

Desfeta contundent del CB Artés a la pista del Monbus Igualada el passat dissabte. Els de Jordi Estany sumen tres derrotes consecutives després de començar la temporada amb un balanç de 3-0 i les sensacions són força negatives.

El partit no va tenir més història que la que va voler el CB Igualada, que des del primer minut va sortir concentrat i molt activat en el marcador. El treball defensiu dels locals va deixar als d'Estany amb només 5 assistències en tot el partit i 16 pilotes perdudes, unes xifres que demostren la incomoditat amb què va jugar l'Artés.

El segon quart va ser el que va servir als igualadins per desmarcar-se de forma definitiva en el marcador, amb un parcial de 26-12 i la sensació que el partit estava sota control per part dels locals. Van castigar cada pèrdua de l'Artés i la seva banqueta va estar impressionant amb 35 punts anotats. Els visitants van notar molt la baixa de Cumelles sota el cèrcol i l'Igualada ho va aprofitar per castigar molt la pintura.