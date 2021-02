L'Igualada cedeix a les Comes i el sisè lloc ja és una quimera

marc domingo/cf igualada

Les bones sensacions que va transmetre l'equip igualadí a l'estadi del Congost es van difuminar ahir en cedir els blaus a les Comes contra el penúltim classificat, la UE Valls. La derrota comporta malbaratar l'oportunitat de reenganxar-se a la lluita per assolir el sisè lloc al final de la primera fase i, per tant, garantir-se la permanència a la categoria, i esvaeix, almenys parcialment, l'estímul que havia suposat l'aterratge d'un nou inquilí a la banqueta anoienca.

Tot i la presència del recuperat Joel Huertas a l'equip titular, les imprecisions van predominar a l'inici i el porter vilanoví Romans va haver de conjurar una clara opció dels tarragonins (min 11). La qualitat del joc d'ambdós equips va ser mediocre durant el primer període enmig d'una allau d'interrupcions. Així, només una cavalcada de l'esquerrà Genís Cargol culminada amb un xut desviat (min 25) i una gran ocasió d'Adrià Gimeno (min 40) van generar inquietud a la porteria vallenca.

A la represa, Martí Just va dinamitzar l'atac dels locals però l'exclusió per doble amonestació del migcampista Luque va interrompre el flux de joc dels locals i Gerard Moya va sentenciar la derrota igualadina amb un gol a les acaballes del duel.