El Manresa juvenil es veu remuntat al final davant del poderós L'Hospitalet

El Manresa FS juvenil va desplaçar-se fins a la complicada pista de l'Hospitalet Bellsport per disputar el partit ajornat de la jornada 10. Els jugadors manresans van deixar escapar una gran oportunitat després de no saber mantenir l'avantatge i acabar perdent. El conjunt bagenc va imposar el seu joc des del primer minut i va ser superior al seu rival. Va ser l'olesà Pau Caballol qui va avançar els manresans en el marcador. Els locals van reaccionar poc després per empatar i deixar l'empat a un gol al descans.

A la represa, els homes de Sergi Saldaña van continuar amb la mateixa dinàmica i van ser capaços de tornar-se avançar en el marcador, 1-2. L'Hospitalet va reaccionar un minut més tard i va posar el 2-2. A quatre minuts per acabar el partit, errors manresans van facilitar la victòria dels locals amb tres gols molt consecutius. L'Hospitalet es col·loca líder provisional amb un partit més.

Dijous vinent al Pujolet es jugarà el partit ajornat d'aquest cap de setmana davant l'equip lleidatà de l'Alcoletge.