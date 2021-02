Un problema com una catedral

La catedral de Burgos, joia del gòtic i patrimoni de la humanitat, fa sentir tan orgullosos d'ella els habitants de la ciutat castellana que l'han convertida en un símbol des de fa segles. El seu equip de bàsquet l'acostuma a dur serigrafiada a la camiseta en molts partits, sobretot els que disputa a Europa, i aquest any s'hi farà, fins i tot, la sortida, des del seu interior, de la Vuelta a Espanya. És una construcció que impressiona, enorme, de grans dimensions. Gairebé tant com el problema que suposa per al Baxi que se li lesioni Dani Pérez. I ahir va passar.

El base de l'Hospitalet es va donar un cop al primer període i, quan va tornar a entrar a la pista, va cometre una falta destralera en un tir de tres de McFadden i, de seguida, va demanar el canvi. Alarmes enceses al Congost. Pel que es perdia, però sobretot pel que quedava. Mentre el director de joc, que venia de fer una exhibició a Múrcia, era atès a la banda i mirava de no quedar-se fred a la bicicleta estàtica, l'equip es mostrava perdut com no ho havia fet en tota la temporada. Jonathan Tabu va arribar ahir al capdavall d'un carrer que es preveu amb mala sortida per a ell, sense confiança personal, ni del tècnic, va errar passades fàcils i no va poder liderar un conjunt que, comptant els tres tirs lliures de McFadden, va rebre un parcial de 10-22 i va marxar amb un dèficit de divuit punts a la mitja part.

Solucions d'urgència

És cert que el Baxi té altres baixes importants. La de Báez, per exemple, condiciona que Hinrichs hagi de jugar molts minuts i que Vaulet i Eatherton hagin d'assumir funcions diferents de les habituals; que no hi sigui Jou resta en la intensitat, en el rebot ofensiu i també en punts, i la presència de Janning podria ser molt positiva per atraure mirades dels contraris i obrir el camp. Però si falta Dani Pérez, la brúixola no existeix perquè hi ha massa diferència entre ell i el relleu. Tabu va rebre ahir un cop que pot ser de gràcia per al seu futur en no jugar cap minut en la segona meitat i veure com un escorta, Mason, el rellevava i ho feia bé, amb catorze assistències; i Dani Garcia és el futur, però encara necessita rodatge a l'ACB per exigir-li massa. Ara caldrà veure per a quant temps en té, de baixa. Sembla difícil que, segons què tingui, jugui a Las Palmas dissabte. Al Baxi encara li aniran bé els dos caps de setmana d'aturada per recuperar elements.

Fer de la necessitat virtut

Així, a la segona part ja estava tot el peix venut davant del magnífic equip que ha creat Joan Peñarroya, en què fins i tot algú tan díscol en altres formacions com Thad McFadden, que va deixar només espurnes de qualitat a Tenerife i a Badalona, es troba integrat en l'engranatge. El Burgos va passar de cent punts, amb un talentós joc exterior completat per Cook i Benite, la força interior de Rivero i les aportacions d'un Maksim Salash que va preveure que estem davant d'un jugador molt aprofitable. Però el Baxi va treure orgull, amb un enorme Sajus, que, a còpia de partits, està demostrant el seu potencial, un bon Hinrichs, un Rafa rejovenit en alguns moments i un Mason ahir camaleònic. El problema de no tenir Dani Pérez és catedralici i pot deixar víctimes pel camí, però si es supera el mal moment l'arquitecte de la banqueta pot sortir-ne amb més material per acabar un edifici imponent.