Valuós empat del Manresa a Ca n'Anglada

Un empat amb regust a victòria. El Centre d'Esports Manresa va tornar a exhibir al Municipal de Ca n'Anglada el seu intrínsec caràcter competitiu i va segellar un valuós punt que permet als blanc-i-vermells definir l'objectiu a assolir en les vuit últimes jornades de la primera fase de la competició al subgrup 5A de Tercera: la tercera posició.

No hauríem d'oblidar que la meta inicial dels manresans era aconseguir la permanència. El meritori punt sumat al difícil camp del San Cristóbal impedeix a l'equip egarenc superar als bagencs a la classificació; disminueix notablement les possibilitats de l'equip d'Oliver Ballabriga de lluitar pelr l'anhelat tercer lloc, doncs els blanc-i-vermells guanyen el goal-average particular als blanc-i-blaus, alhora que el FC Vilafranca es perfila com el gran rival dels bagencs per fer-se amb la tercera posició. Els de l'Alt Penedès sumen 19 punts, tres menys que el Manresa, però han jugat dos partits menys. Els jugadors d'Iván Moreno han de visitar l'estadi del Congost per les Festes de la Llum.

Una lectura poc aprofundida del 0 a 0 signat pel Manresa a Terrassa podria restar-li valor. Els aficionats al futbol experimentats saben que hi ha almenys dos tipus d'empat sense gols: els que reflecteixen un partit insuls i els que amaguen un duel trepidant en què les virtuts d'un i altre equip s'han neutralitzat.

L'empat a zero d'ahir a Ca n'Anglada va ser d'aquesta segona tipologia. Manresa i San Cristóbal van oferir un partit vibrant, intens i ple de matisos tàctics. Els 27 jugadors que hi van participar van fer un desplegament físic extenuant i les defenses de les dues formacions van excel·lir. En definitiva, a Terrassa es va gaudir d'un espectacle futbolístic de primer nivell.

Intensitat i litigi sense treva

El tipus de joc que caracteritzaria el partit ja es va entreveure durant el primer minut. La intensitat era innegociable i quan encara no s'havien exhaurit els primers 20 segons Damián Obispo va rematar per sobre del travesser de la porteria de Marc Vito des de l'exterior de l'àrea de penal. Només 25 segons després, la defensa egarenca havia de recórrer a una contundent falta per aturar una internada del blanc-i-vermell Noah. El servei de Toni Sureda es va estavellar a la tanca defensiva (min 2).

La intensitat sense treva dels locals no va impedir als bagencs disposar de la possessió en el tram inicial de la confrontació, tot i que Tom Diawara va palesar la seva habilitat per trobar enverinades línies de passada al contracop.

Superada aquesta primera fase, el joc i la possessió es van tornar a equilibrar i Èrik Rafael va crear l'única ocasió clara d'aquest primer acte (min 17). Una perillosa centrada xut del barceloní va sortir ben a prop de la creueta superior esquerre de la porteria de Carles Segura. Noah no va poder arribar a rematar-la.

Els locals van respondre amb dues aproximacions. La primera la va propiciar un servei en profunditat de l'expeditiu central Adrien, el líder de la defensa egarenca. Tom Diawara no va poder rematar ben tapat pel sistema defensiu blanc-i-vermell (min 24), com tampoc ho va poder fer deu minuts després Obispo en rebre una intencionada centrada de Mario Cantí per la dreta.

De l'estratègia al setge final

La vivesa del joc no va decaure a la represa, però durant els deu primers minuts les aproximacions d'un i altre equip sempre es van generar a pilota aturada. Mario Domingo (min 47) va protagonitzar l'egarenca i Èrik Rafael, en dues ocasions, Toni Sureda i Izan Checa les blanc-i-vermelles. Tom Diawara va gaudir de la millor ocasió local (min 58). El mitjapunta va rematar una centrada d'Obispo a l'àrea de penal, però Marc Vito va conjurar el seu xut. En aquesta fase del partit va començar l'exhibició de Moha, insuperable en el tall, en el marcatge i en el joc aeri.

Èrik Rafael va posar a prova la col·locació de Segura amb un ajustat xut creuat que el porter va blocar (min 72). Els locals van respondre amb tres enverinades centrades consecutives (min 73) que la defensa bagenca va resoldre i Moha (min 79) va impedir que un intencionada passada a l'espai de Tom Diawara habilités Mario Cantí per encarar en solitari Marc Vito (min 79).

La iniciativa ofensiva va correspondre al Manresa durant els últims vuit minuts i el temps de recuperació. Els bagencs volien vèncer. No es conformaven amb un punt. L'última opció va ser per a Noah (min 93). El ghanès no va poder rematar a porteria la centrada de Toni Sureda.