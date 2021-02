Allau de medalles al Sant Jordi

L'atletisme està sabent surfejar l'onada de la covid i setmana rere setmana s'organitzen competicions al Palau Sant Jordi de Barcelona, epicentre de l'activitat sota sostre perquè la pista de Sabadell està malmesa. El passat cap de setmana s'hi van dur a terme els Campionats de Catalunya i el balanç de l'Avinent Manresa i el Petromiralles-CA Igualada va ser imponent, amb 6 i 4 medalles, respectivament.

«Ha estat un any estrany, complicat», reconeixia Mònica Clemente (Avinent) després de penjar-se la medalla d'or en el salt de perxa, amb una marca de 4.01 per davant de Clara Fernández (Nike) i Laura Weyrowitz (AA Catalunya), que van saltar 10 cm menys. Qui en el seu moment va ser la primera atleta del club en conquerir un títol estatal absolut a l'aire lliure, en va tenir prou amb 4 salts -2 en 3,81 i 2 en 4,01- per guanyar.

Amb el llistó en 4.11, Clemente admet que «estava més pendent de les errades tècniques que de superar l'alçada», i cap dels tres intents va reeixir. L'atleta, que atresora uns registres de 4.45 a l'aire lliure (2018) i 4.32 en pista coberta (2019), tornarà al Sant Jordi divendres per ser en uns controls i el dilluns amb motiu del Míting Internacional de Catalunya.

Després d'un confinament «en el que no vam poder fer res», Clemente va assistir el setembre passat als estatals «ben bé per poder tornar a competir». La saltadora va tenir, aleshores, uns pocs dies de vacances i de seguida va començar la pretemporada. «Habitualment, la fem abans, per això ens hi vam posar aviat», afegeix, i confessa que «no tenir un horitzó clar, sense competicions a la vista, et feia entrenar sense la motivació necessària. M'he sentit una mica perduda».

Sense pares ni acompanyants a les graderies, sense públic, amb una rutina de competir i marxar: així és l'atletisme en plena pandèmia. «Però hi ha esports que no podem fer ni això», comenta. La perxista assegura que està en procés de «trobar-se» i té en l'horitzó els estatals sota sostre del 20 i 21 de febrer. Els europeus de Torun (Polònia), a principis de març, i els Jocs Olímpics de Tòquio -«ara per ara molt llunyans»- són dues fites amb les que no vol especular. «Si em retrobo amb les meves marques, hi podria pensar», conclou.

Tres plates igualadines

El pas del Petromiralles-CAI pels catalans va ser rellevant, tal com informa Jumper. Els dos germans Lahcen Ait Alibou i Naima Alit Alibou van pujar al segon graó el podi en els 3.000 m (8.16.12) i els 1.500 m (4.41.34), respectivament. El mateix resultat va obtenir Dario Sirerol en llargada, amb 7.19 m, a un centímetre de l'or. En els 800 m, Carla Bisbal, una atleta sub-18, va ser bronze amb un registre de 2.13.81, nou rècord absolut d'Igualada. Eduard Fàbregas, que competeix per l'Intec-Zoiti i és entrenador del CAI, va guanyar l'alçada amb 2.09.

L'equip femení de l'Avinent Manresa va exhibir novament el seu potencial. Emília del Hoyo va sumar una plata al seu palmarès en els 60 m tanques, amb 8.57. I quatre atletes més van ser terceres a les seves proves: Meritxell Tarragó en 400 m (56.60), Marina Guerrero en 1.500 (4.45.24), Ona Bonet en alçada (1.62) i Nora Taher en triple (12.23).

D'altra banda, el JAB Berga va tenir dos competidors al Sant Jordi, en les curses de 3.000 m. Genaro Pizarro va quedar 12è amb 8.48.21, mentre que Ariadna Arisó va ser 7a entre les sub-23, amb 11.13.54.