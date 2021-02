La suspensió de partits posa la Lliga femenina en un compromís

En el duel que es va disputar el diumenge a l'Estadi Johan Cruyff, i després de fer la centrada inicial, les jugadores del Barça i el Madrid es van aturar uns instants per protestar. Així, van visibilitzar l'enuig amb la federació pel fet que amb un sol positiu de covid en una plantilla ja s'ajorna un partit, a diferència de la lliga masculina, en la que si hi hi ha tretze futbolistes sans ja n'hi ha prou per no haver de posposar el matx.

En un comunicat a les xarxes, les representants de les jugadores van demanar dissabte que si hi ha prou integrants per disputar els partits, no s'ajornin. Però la federació va replicar que prioritzen la salut. Tot plegat fa que, en 18 jornades, ja hi hagi 19 partits pendents. Una situació complicada que obliga a buscar dates en un calendari atapeït: el Barça, sense anar més lluny, en té cinc, dels quals un el jugarà demà al camp del Llevant. D'aquí a final de temporada, les noies de Lluís Cortès -entre les quals hi ha la sesrovirenca Jana Fernández- han d'afrontar la final de la Copa del Rei de l'any passat (13 de febrer contra el Logronyo), l'edició d'enguany de la competició, el que queda de Lliga, amb els partits endarrerits esmentats, i la Lliga de Campions (el dia 16 coneixerà el rival dels 8ens).

Un enrenou majúscul que, en menor mesura, afecta altres jugadores de la Catalunya central. Sense anar més lluny, en la darrera jornada es van haver d'ajornar el partit que el Betis de la manresana Marta Perarnau havia de jugar a casa contra l'Athletic, mentre que la Reial Societat de la monistrolenca Núria Mendoza es va quedar sense anar al camp del Sporting Huelva. Ambdós equips arrosseguen també un partit cadascun de jornades anteriors . La situació, a més, es va agreujar amb el temporal Filomena.

L'Eibar planta cara

La portera igualadina de l'Eibar, Noèlia Garcia, va encaixar els dos gols amb els que l'Atlètic de Madrid va guanyar per 2-1. Les basques van plantar un dels grans del campionat i, fins i tot, es van posar per davant al minut 12 gràcies a Kgatlana. Ludmila (35) i Castellanos (53), però, van donar la volta al marcador. En el Madrid CFF-Rayo Vallecano (2-1), la fruitosenca Paula Fernández va sortir al camp al minut 86 i poc va poder contribuir a intentar l'empat.