El Madrid trenca el partit amb l'UCAM al tercer quart

L´UCAM Múrcia va caure, com era d'esperar, a la pista del Reial Madrid i segueix dues victòries darrere del Baxi Manresa, que continua tancant la zona de play-off, tot i que amb un partit menys per als homes de Sito Alonso.

La primera meitat del partit va ser favorable al conjunt murcià, que va voler treure partit d'algunes absències en l'equip madridista, que aquesta setmana té compromís europeu, en concret divendres davant del Baskonia. Així, de la mà de les anotacions de Conner Frankamp i Jordan Davis, autors de 29 punts entre tots dos en aquest període, l'equip visitant va passar dels 50 al descans i va castigar una defensa local que no va estar ni molt menys encertada.

Però a l'inici de la segona meitat, les tornes van canviar. El Madrid va prémer l'accelerador en fase defensiva i va trobar un parcial de 9-0 de sortida de la mà de gairebé tots els seus jugadors en pista, rematat per un triple de Causeur (56-51).

El partit no estava sentenciat, perquè la distància era curta, però la tendència ja havia canviat. L'equip de Pablo Laso va provocar que el seu rival no llancés en tan bona situació. A més, l'UCAM, que ha perdut tots els partits que ha jugat després de les setmanes de no poder actuar per la covid, va notar el cansament, com contra el Burgos, el Baxi, el Barça i ahir, tot i que en menys mesura, la diferència es va estabilitzar en els deu punts i va permetre un final de partit còmode per als locals.