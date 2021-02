El Barça de Koeman ja té la seva nit èpica

Faltaven dos minuts per al final i el Barça havia llançat disset córners, havia fet dos dels quatre pals que va acabar fent. Però perdia 2-0. Semblava que diria adeu al títol més assequible per endur-se aquesta temporada, però l'equip es va revelar contra el destí. En una arrencada final plena de ràbia, Griezmann, amb ajuda del porter Aarón, i Jordi Alba, van rescatar l'equip. Llavors, a la pròrroga, aquest va superar el cop d'un penal en contra quan ja guanyava 2-3 i va arribar a les semifinals de la Copa. Una nit èpica per a Koeman i els seus, que segurament donarà ànim per a futures i més complicades empreses.

Que el Granada se n'anés al descans amb avantatge en el marcador només es pot explicar per dos problemes que ha tingut el Barça durant tota la temporada: la falta de rematada eficaç i les errades infantils en defensa. Els blaugrana van disposar de moltes arribades i el Granada no sortia del seu camp, però el rival el va ajudar. Busquets no refusa amb contundència, però qui comet l'errada gruixuda és Umtiti, que la perd davant de Soro i aquest assisteix perquè Kenedy marqui a porta buida. El gol afecta el Barça, que fins al final només s'acosta de manera tímida.

I l'inici de la segona part va ser funest, amb dos canvis ofensius dels andalusos. Griezmann perd una pilota, Montoro aixeca el cap i veu un u contra u del veterà davanter amb Umtiti. Tots dos comencen a córrer recreant la faula de la llebre i la tortuga. Aquest cop va guanyar la primera. 2-0.

El Barça ja no atacava amb tanta claredat. Messi va tornar, de tota manera, a posar a prova Aarón i, tot seguit, Trincao va rematar al travesser i Koeman va posar tots els davanters al camp. El setge va ser total. Aarón va aturar una xilena de Griezmann i ell i Dembélé van encadenar dos pals seguits. Quan tot semblava perdut, Griezmann va ser qui va donar esperança amb una rematada que Aarón es va acabar d'introduir. En un descompte embogit, Messi va xutar al pal novament, però faltava l'empat, en una pilota llarga, picada amb el cap al mig per Griezmann i rematada, també amb el cap, per Jordi Alba com a davanter centre. El Granada hauria pogut evita la pròrroga, però Suárez va xutar massa creuat.

I el temps suplementari, de manicomi. El Barça va poder fer tres gols abans que Griezmann anotés el 2-3 en rematar de cap una centrada de Jordi Alba. La feina semblava feta, però llavors Dest va cometre una imprudència fent caure Neva a l'àrea. Fede Vico reempata de penal. A la segona part del temps suplementari, però, De Jong va afusellar Aarón, en un rebuig a xut de Messi i, amb el Granada fos, Jordi Alba va cloure el seu gran partit amb ràbia, afusellant l'accés a semifinals en una nit per al record.