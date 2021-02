La gespa del Xup no està tan verda

L'Ajuntament de Manresa s'ha compromès a intentar que abans d'acabar el present any 2021 el camp de futbol del barri del Xup de la capital bagenca pugui tenir gespa artificial, tot i que la notícia ha estat rebuda amb escepticisme per la directiva de l'entitat que el gestiona, el Pare Ignasi Puig. En una reunió que va tenir lloc ahir al matí, el regidor d'Esports manresà, Toni Massegú, va avançar a una delegació de la direcció del club blanc-i-blau, formada pel vicepresident, Francesc Álvarez, i un dels vocals, Lucas Tena, que hi ha una opció d'aconseguir-ho instal·lant-hi una gespa de segona mà en una operació que seria més econòmica, i ràpida, que posar-n'hi de nova.

Massa incompliments

Des de la banda de l'entitat, Álvarez explicava ahir que «el regidor ens ha exposat aquesta possibilitat, però fins que no ho vegi, no m'ho creuré. No em vull comparar amb d'altres clubs, però potser el fet que estiguem apartats de la ciutat influeix en què triguin a fer-ho».

Un dels motius que poden fer pensar més d'un que no faria falta que el club gaudís d'aquest equipament és que actualment només disposa de tres formacions actives, els grans, els veterans i un aleví. Però Álvarez recorda que «això és un peix que es mossega la cua. Molts jugadors, fins i tot sèniors, venen i quan veuen el camp de terra es tiren enrere en favor d'altres entitats que sí que en disposen. El PI Puig és el tercer més antic de la ciutat, darrere del Manresa i del Gimnàstic, i havíem arribat a tenir equips en totes les categories. Si tinguéssim gespa, ni que fos de segona mà, seria un impuls important per al barri, jugadors d'aquí es quedarien amb nosaltres i potser en vindrien d'altres, descartats per d'altres clubs de la ciutat, que ara marxen a conjunts de fora».

Una inversió assumible

D'aquesta manera, la proposta de Massegú seria traslladar la gespa d'un altre estadi com ara el del Nou Congost en cas que es canviï. Des del Xup no ho veuen clar, ja que segons Francesc Álvarez «aquella està molt espatllada. De tota manera, ens ha indicat que l'empresa que fa les obres en podria aconseguir una altra, d'algun altre club que retiri la vella». Aquesta instal·lació, més unes obres d'adequació que s'han de fer al voltant del camp per evitar que s'inundi quan plou i baixi aigua per un talús lateral, costarien, segons les dues parts, uns 50.000 euros, una quantitat allunyada dels 400.000 que podria suposar posar-hi gespa nova i fer-hi l'obra civil corresponent.

Exportable a la Font

Segons el regidor Massegú, «la meva intenció és lluitar perquè a final d'any hi hagi la gespa. No és un bon moment econòmic, caldria veure a quina partida es col·locaria, però seria una iniciativa que no hauria de passar pel ple perquè fos aprovada». El responsable municipal apunta que «si el cas del Xup va bé i té èxit, es podria seguir a continuació el mateix camí amb el camp de la Font dels Capellans [Les Cots]». L'altre terreny de joc que encara és de terra, el de la Balconada, ja ha iniciat el procés per tenir nova catifa.

Mentrestant, al Xup són refractaris a pensar que les coses poden canviar. Voldrien veure el color verd al camp, però a l'entitat presidida per Ángel Páez només el veuen a com està el seu cas.