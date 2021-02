Igualada Femení, a mig camí de la meta

L'Igualada Femení Hoquei Club Patins ha arribat a l'aturada entre les dues fases de l'OK Lliga femenina en una situació que li permet pensar que la principal meta de la temporada, la salvació, és possible. I no era fàcil, abans de començar. L'equip havia recaigut a la màxima categoria després de la decisió federativa de fer pujar els que ocupaven llocs d'ascens en el moment d'aturar-se la lliga de Nacional Catalana per la pandèmia. L'aposta no podia ser cap altra sinó afrontar el repte amb el gruix de la mateixa plantilla, amb poca experiència a l'elit. I tot i les dificultats, se n'està sortint.

Així, el conjunt anoienc ha acabat la primera fase de la competició amb 10 punts en 14 partits, tres victòries, un empat i deu derrotes. La lliga estava dividida fins ara en dos grups. Els quatre primers de cadascun d'ells lluitaran pel títol i els altres quatre, per la salvació. Això determina que les igualadines jugaran ara en un segon grup format per vuit equips, amb punts acumulats en duels entre ells, dels quals només tres es quedaran a l'elit i cinc baixaran. No serà fàcil, però la posició amb la qual arrencaran no és de les pitjors.

Començar amb set punts

Encara falta per conèixer l'últim rival de l'Igualada Femení en la lligueta de la segona fase. Els altres tres obligaran a viatjar a fora de Catalunya, són el Cuencas Mineras de Lena, a Astúrias, el Borbolla gallec i l'Alcorcón madrileny. El quart, segurament, serà el Girona. Falten per recuperar aquest cap de setmana tres partits ajornats de l'altre grup, però les gironines haurien de remuntar tres punts a Las Rozas per ficar les madrilenyes en la fase per la permanència. Si va tot normal, l'Igualada arrencarà amb 7 punts, només superat pels 18 del Vila-sana i els 9 del propi Girona. Això sí,estaria empatat amb el Vilanova i l'Alcorcón. Amb 6 quedaria el Borbolla, amb 4 el Cuencas Mineras i amb 3, l'Areces. Amb el Vila-sana escapat i el Girona amb avantatge, potser caldrà lluitar amb la resta d'equips per la posició que determina la permanència.

Amb confiança

El president del club, Jordi Besa, es mostra confiat que l'equip està en condicions de salvar-se. Explica que «la temporada va començar bé durant els tres primers partits, però el novembre vam fer una davallada que va ser lògica pel tema de les restriccions». Explica que «el toc de queda ens va obligar a entrar a les tardes i algunes jugadores no podien assistir-hi. Ho vam passar malament durant unes setmanes i els resultats no van ser bons. Però un cop ens vam poder tornar a entrenar, hem de mostrat que podem competir amb tothom, amb bons partits contra rivals durs com el Palau o el Voltregà».

L'equip és format per majoria de jugadores d'Igualada i de la zona, un total de sis, amb incorporacions d'altres comarques i també amb dues bagenques, la manresana Queralt del Águila i la santvicentina Maria Bonet. Pati Miret n'és la màxima golejadora, amb 18 gols, però l'equip han agraït la tornada de Raquel Bernadas, que el primer dia ja va marcar cinc gols. Segons Besa «ha adaptat els seus horaris laborals als nostres i ens dona aire en la rotació i també qualitat» per aspirar a guanyar més partits.

Besa destaca també la feina del tècnic, Toni Aranda, a l'hora de fer créixer el nivell de l'equip i deslliga el futur de l'entitat del fet de salvar-se o no. «Som un equip jove i el nostre projecte és a mitjà i a llarg termini. El nivell de l'OK Lliga és molt superior al de Nacional, sobretot pel que fa a les porteres, fet que es demostra en l'efectivitat de cara a porteria. Nosaltres tenim un bon grup de jugadores que ara ha millorat i pensem que si baixem, podríem tornar a pujar, tot i que intentarem quedar-nos on som ara». A l'Igualada Femení l'esperen vuit finals per aconseguir l'objectiu. L'inici del tram decisiu serà el proper cap de setmana del 13 i el 14 de febrer.

La segona fase de la lliga comporta molts al·licients per a l'hoquei femení de les comarques centrals més enllà de la sort que corri l'Igualada Femení. Fins a set jugadores anoienques i bagenques formen part d'altres conjunts que afrontaran aquesta part de la competició amb objectius diferents.

Així, en el grup de permanència, en pugna amb l'Igualada, hi haurà tres rivals. La santvicentina Sara Céspedes és la portera del Vila-sana. El conjunt lleidatà té ple de punts des de la fase inicial i sembla que la seva permanència és un tràmit. Més dificultats tindran les seves co-vilatanes Paula Garcia i Paula Molina, que juguen amb el Vilanova, conjunt que ha passat de ser campió de Copa el 2018 a lluitar per no baixar enguany. Arrencarà amb els mateixos punts que l'Igualada.

A l'altra banda, dos equips que tenen els títols, entre ells la lliga, entre els seus objectius principals. El vigent campió de la competició, el CP Manlleu, disposa a les seves files de la igualadina Maria Díez i de la santvicentina Aida Mas. A falta d'un partit per completar la primera fase, han fet ple de triomfs, amb tretze en tretze partits, i són les màximes favorites a repetir. Un graó més avall hi ha el CP Voltregà de la portera internacional igualadina Teresa Bernadas, la germana de Raquel, jugadora de l'equip de la capital de l'Anoia. Finalment, una altra santvicentina, Alba Ambròs, juga amb el PC Sant Cugat, equip que passarà amb pocs punts a la segona fase, prèvia als play-off.