Isidre Esteve: «Podria ser al grup dels millors»

El pilot olianès Isidre Esteve ha reconegut, unes setmanes després d'haver acabat la seva participació al Dakar, que li hauria «agradat un resultat millor» que el 28è lloc final, però que el nivell en cotxes havia pujat amb l'entrada de «deu pilots ràpids que no hi eren els altres anys. Malgrat aquesta desil·lusió, manté «el somni de seguir esforçant-m'hi per ser competitiu i formar part del grup de pilots que tenen possibilitats de guanyar curses».

Segons Esteve, «hi ha un grup de pilots capdavanters i el meu objectiu és formar-ne part. Llavors, només un pot guanyar el Dakar. Tinc dos anys més de projecte i estic convençut» que podrà lluitar per posicions de privilegi.

A part de la classificació, sí que va celebrar que «per primer cop en els últims deu anys el Dakar ha estat el Dakar. Ha de ser un equilibri entre ser ràpids, navegar bé, regularitat i feina en equip. El Dakar és això i ara la navegació hi té una importància rellevant. L'organització ha fet passes importantíssimes en aquest sentit. L'entrega del llibre de ruta deu minuts abans de l'especial deixa sense tant avantatge els equips grans».

En el seu cas, va admetre que «vam fer una bona primera setmana, acabant entre els vint primers, però la segona no va sortir bé. No vam trobar el ritme damunt de les pedres. Vam començar a punxar rodes i vam tenir problemes amb el diferencial».