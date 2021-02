Últim esforç extra abans de parar

Poques vegades una aturada de lliga anirà tan bé a un equip com aquesta al Baxi Manresa. L'equip bagenc, que durant el primer tram del campionat havia estat bastant respectat per l'infortuni, està veient durant les últimes setmanes com li passa tot el negatiu que li pot passar. Així, per al partit d'avui a la pista de l'Herbalife Gran Canària no recupera cap dels quatre lesionats que ja es coneixien durant la setmana (Dani Pérez, Guillem Jou, Eulis Báez i Matt Janning.

A més, ahir, Pedro Martínez va informar que Juampi Vaulet té una severa fàscia plantar, que el forçaran perquè no poden donar-li descans, però que després s'estarà almenys una setmana descansant per veure si es recupera. I és que la seva afectació és molesta i dolorosa i, si empitjora, pot estar temps de baixa. Només cal recordar el cas del blaugrana Víctor Claver, que pel mateix fa uns tres mesos que no juga.

Esperar que passi ràpid

Tot i que l'entrenador va dir que afronten el duel «amb bon ànim, tot seguit es va referir al tema Vaulet i no va ser positiu. «El volem aturar perquè està patint molt. Si no tinguéssim tantes lesions, no jugaria el partit, però l'hem de forçar una mica. A veure si amb el descans de la setmana que es pot recuperar. En el dia a dia està tenint molt dolor, però ell se sacrificarà perquè anem molt justos».

Entre els molts inconvenients que arrosseguen els bagencs hi ha la baixa de Dani Pérez, que ja es va notar davant del Burgos i que en té per sis setmanes. Davant dels castellans, Martínez va confiar en Mason ,i contra els canaris «altres jugadors hauran de prendre el seu protagonisme i els seus minuts. Esperem que puguem trobar aquests jugadors», en al·lusió clara sobretot a Tabu i també a Dulkys i a Sima, infrautilitzats l'últim dia per baix rendiment.

Sobre si Mason repetiria el rol de base, gràcies al qual va repartir catorze assistències l'últim dia, el preparador barceloní va manifestar que «no estic gaire pendent de les posicions. Els jugadors han de jugar del que l'equip necessiti. De vegades en tenim de petits jugant de tres o de quatre. Tot està obert. L'important és que tinguin la predisposició i la capacitat per adaptar-s'hi. És clar que si poses un jugador en una posició no natural, no l'estàs ajudant. Makai té una polivalència bona per a ell i l'aprofitem. Però no està escrit que juguin en una posició en concret, volem que sigui importants per a nosaltres com està sent.

Un rival en progressió

En aquest escenari, sembla que el partit d'avui sobri una mica, però «intentarem guanyar segur. Cal tenir una bona mentalitat tot i que no és una situació agradable». El calendari asimètric de la lliga provoca que faci només sis setmanes de l'enfrontament de tots dos equips al Congost,amb triomf canari per 64-71. Va ser un duel en què la defensa dels insulars, que ja havien reforçat l'equip amb fitxatges, va marcar la diferència. «Ells van ser superiors. Sobretot els dos bases, Slaughter i Albicy, i també Dimsa, van ser determinants. A veure si els podem defensar millor».

L'Herbalife, que ve de plantar cara al Madrid a fora i de vèncer a Andorra en l'Eurocup, té ara un potencial que provoca que fins i tot pugui descartar jugadors. Per a Pedro Martínez, «en condicions normals haurien d'estar pensant en la Copa de la setmana que ve. Ja no la jugaran, però no és descartable que arribin a temps per classificar-se per als play-off».