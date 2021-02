El Manresa vol retrobar demà el camí de la victòria

El CE Manresa rep demà a les dotze del migdia el Santfeliuenc en un partit que hauria de servir per sumar tres punts després d'haver encadenat tres partits en què no ha vençut, però en què tampoc no ha conegut la derrota. Els blanc-i-vermells van assolir dos meritoris empats a fora, als difícils camps del Castelldefels i del San Cristóbal, i enmig van cedir dos punts a casa contra l'Igualada, en un duel en què van pagar els errors defensius.

Per al partit de demà, l'equip bagenc recupera Juli i el seu entrenador, Ferran Costa, espera que «tinguem un partit en què siguem dominadors. Estic content de com hem jugat aquests últims partits. Segurament el dia de l'Igualada vam pagar errades en defensa, però hauríem de guanyar, i en els altres dos partits vam treure punts de camps que eren molt complicats. Sí que és cert que ara ja ens toca guanyar».

Costa no es refia de la suposada mala forma d'un Santfeliuenc que va perdre contra el CE Manresa a la primera volta a casa per 0-3 i que ha encadenat un seguit de resultats negatius que l'han deixat a la zona baixa de la classificació. Opina que «tenen jugadors com Collado i Romo que són molt perillosos si els deixes disposar del control de la pilota. El que hem de fer és fer una bona pressió per recuperar-la aviat i poder-nos instal·lar d'aquesta manera a camp contrari per tal de dominar. Si és així, estarem més a prop de poder guanyar». Costa, però, va recordar que «ells tenen bons números a fora com demostra el triomf al camp del Valls».

Nou examen per a l'Igualada

Per la seva banda, el CF Igualada téun partit molt complicat al camp d'un dels candidats més destacats per assolir l'ascens a Segona Divisió B, un Terrassa que ja va vèncer a les Comes per 0-2 en el duel que va trencar la ratxa de tres victòries consecutives del combinat anoienc.

Ara les coses són molt diferents. L'Igualada ha canviat d'entrenador i ara té un Carlos López que va debutar amb un esperançador empat al Congost però que la setmana passada va patir una derrota a casa contra el Valls que compromet la seva classificació. A més, entre setmana no va poder recuperar el partit ajornat contra la Muntanyesa.