El Barça corona amb èxit un altre partit boig (2-3)

La setmana dels miracles andalusos del Barça es va culminar ahir a la nit amb una altra remuntada, aquest cop protagonitzada per un dels jugadors més assenyalats per la seva mala temporada, el davanter portuguès Francisco Trincao. Tot pensant en el partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei, que els blaugrana disputaran dimecres (21 h) al camp del Sevilla, l'equip de Koeman va sortir al camp sense Messi, Pedri ni De Jong però, amb els tres sobre la gespa a la segona part, va tornar a sumar un triomf dels que insuflen oxigen a una plantilla que viu una temporada de transició.

Koeman va deixar clara d'entrada quina és ara per ara la prioritat de l'equip. Si fa un mes i mig, el més important era assegurar un lloc entre els quatre primers, per obtenir plaça per a la propera Lliga de Campions, la bona ratxa de les últimes setmanes ha consolidat aquest objectiu i el mes de gener ha portat un al·licient inesperat. Amb el Madrid i l'Atlético ja eliminats, la Copa sembla el títol més assequible.

Per aquest motiu, Koeman va sortir sense De Jong, Messi ni Pedri i amb Riqui Puig en l'onze titular. Però aquest pla va començar a saltar pels aires al minut 8 quan Araujo es va fer un esquinç al turmell esquerre tot sol, en una acció defensiva, i va haver de marxar. De Jong va ocupar la seva plaça al centre de la rereguarda.

El Betis, sense gaire més arguments que buscar l'esquena de Mingueza i els esporàdics contracops que va poder elaborar al llarg dels primers 45 minuts, va obtenir la recompensa d'avançar-se en el marcador al 38 quan Borja va rematar des del cor de l'àrea petita avançant-se a un lent Busquets i va concretar una precisa centrada d'Emerson, que s'havia desfet amb facilitat de Jordi Alba.

Un Barça pla i sense idees es veia novament obligat a remuntar. Però l'equip no mostrava signes esperançadors: Riqui Puig jugava a una velocitat més alta que Busquets i un Pjanic desesperat i desesperant, Griezmann pasturava sobre la gespa i Braithwaite exhibia un dia més una alarmant falta de recursos per ser el 9 del Barça. Només l'ímpetu de Riqui i les cavalcades anàrquiques de Dembelé animaven tímidament la festa al Villamarín.

Messi encén l'interruptor

El Barça va sortir al camp amb Pedri en el lloc de Braithwaite i tot va començar a canviar. Messi no va trigar a aparèixer sobre la gespa i en un tres i no res va fer l'empat amb un xut ajustat al que no va arribar Joel. Sense grans brillantors, la posada en escena del conjunt català oferia signes d'esperança. Al 67, Alba va centrar, Griezmann va fallar un gol clamorós, però la pilota va fer una carambola i Víctor Ruiz la va introduir a la seva pròpia porteria.

Un cop més, el Barça del 2021 capgirava el marcador. Però, un cop més, la defensa feia aigües. En el 74, Víctor Ruiz es va redimir i va rematar de cap una falta centrada per Fekir des de l'esquerra, amb Ter Stegen incapaç de sortir de sota els pals i refusar. Però el Barça té mil vides i la victòria va arribar de la manera més inesperada: Trincao va robar la cartera a Víctor Ruiz i va executar una paràbola que Joel no va poder evitar que es convertís en el gol del triomf.

- Fitxa tècnica:

Joel Robles; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Paul (Guido Rodríguez, m.75), Guardat; Aitor Ruibal (Rodri, m.64), Juanmi (Tello, m.75), Fekir (Canales, m.82); i Borja Iglesias (Loren, m.82).Ter Stegen; Mingueza, Araujo (De Jong, m.11), Lenglet, Jordi Alba; Pjanic (Trincao, m.57), Sergio Busquets (Umtiti, 77), Riqui Puig (Messi, m.57); Griezmann, Dembélé i Braithwaite (Pedri, m.46).1-0, M.38: Borja Iglesias. 1-1, M.59: Messi. 1-2, M.68: Víctor Ruiz, en pròpia meta. 2-2, M.75: Víctor Ruiz. 2-3, M.87: Trincao.Carlos del Turó Gran (Comitè Madrileny). Va amonestar als visitants De Jong (m.47), Dembélé (m.64) i Sergio Busquets, (m.73) i al local Víctor Ruiz (m.77).Partit de la vintena segona jornada de LaLiga Santander disputat en l'estadi Benito Villamarín sense públic.