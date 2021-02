Excel·lent imatge de les jugadores del CN Minorisa en el debut a la lliga

Després d'un llarg parèntesi de quasi onze mesos sense jugar, el rejovenit equip femení del CN Minorisa va oferir unes prometedores prestacions en la primera jornada de la primera fase de la Lliga Catalana Femenina de Primera Divisió. Les manresanes van cedir per la mínima diferència (6 a 7) contra el GEiEG de Girona en un partit molt competit. L'equip manresà va retornar a la competició amb l'absència de cinc jugadores fonamentals els últims exercicis que han optat per la retirada (Laia Puiggròs, Clara Puerta, Laia Muns, Gina Gerschcovsky i la golejadora Anna Bisbal), i amb Jordi López com a responsable tècnic.

Tot i l'extrema joventut de totes les seves waterpolistes,el CN Minorisa va generar més ocasions que el seu oponent i va excel·lir en defensa. La manca d'efectivitat golejadora i el penal errat amb 5 a 4 a l'electrònic, van facilitar la victòria de les gironines.