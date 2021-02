La davallada li costa punts al Manresa

El quart empat consecutiu signat pel Centre d'Esports Manresa no va reportar a l'equip de Ferran Costa la lectura positiva i les bones sensacions que li havien proporcionat els anteriors. Els blanc-i-vermells van cedir dos punts a l'estadi del Congost contra el Santfeliuenc (1 a 1) després d'un partit on van mostrar dues versions contraposades.

Els manresans van exhibir la seva habitual ambició, intensitat i joc combinatiu durant la primera mitja hora de joc. Una fesomia de l'equip del tot recognoscible. La reacció de l'equip del Baix Llobregat va propiciar que els bagencs perdessin el control del tempo del partit i la possessió de la pilota. Però l'inesperat va ser la incapacitat dels manresans per refer-se de l'atzucac i recuperar la iniciativa ofensiva. Vam conèixer una versió de l'equip que encara no s'havia manifestat. Malgrat això, els bagencs amplien fins a nou les jornades sense conèixer la derrota.

La sana ambició del Dr. Jeckyll

Només va necessitar nou segons de joc el Manresa per rematar a porteria. Va ser el temps que va transcorre entre el servei inicial i el xut de Noah que la defensa visitant va conjurar. Els locals van presentar els seus arguments habituals durant els primers minuts i ja dominaven del tot el joc transcorreguts 300 segons. La possessió corresponia als bagencs i la sana ambició competitiva de l'equip va obtenir recompensa ben aviat. Va ser en l'execució del primer córner favorable als amfitrions.

Èrik Rafael va combinar amb Toni Sureda abans de centrar al segon pal i l'imprecís refús d'un defensa va habilitar Noah per assistir, des del punt de penal, el lateral vigatà, que va xutar ras de primera. El difícil però efectiu refús del porter Èric Alcaraz va habilitar Nil Pradas per obrir el marcador (min 9).

Els blanc-i-vermells van oferir un joc combinatiu de molts quirats entre el minut 5 i el 22. El treball i la pressió dels migcampistes visitants era endebades i els locals monopolitzaven amb mestria la possessió. Aleix Díaz (min 17) va obligar amb una col·locada rematada rasa Èric Alcaraz a lluir-se per evitar el gol de la sentència.

Els jugadors d'Andrés González van reaccionar just a l'equador del primer període. L'aportació d'Alfonso Castellano i David Romo va anar in crescendo i el Santfeliuenc va passar de dominat a dominador.

Nil Pradas va impedir que una centrada d'Alfonso Castellano habilités Jaume Durán per encarar en solitari Marc Vito (min 29). Va ser el primer fruit tangible del nou rumb que prenien els esdeveniments.

Mr. Hyde entra en escena

Una pilota perduda per Solernou va propiciar la millor ocasió visitant del primer acte, un xut de David Romo des de la frontal que Marc Vito va treure de la mateixa creueta superior esquerra de la seva porteria.

L'entrada en escena de la versió contraposada a l'habitual del Manresa semblava que havia de ser un vist i no vist que desapareixeria a la represa, però en aquesta ocasió no va ser així. Els manresans no van trobar la fórmula per aturar l'allau de joc dels de Sant Feliu, oimés quan un servei en profunditat de l'omnipresent Kevin Sánchez va habilitar Jonatan Collado per conduir la pilota com a extrem dret i va obligar Sergi Solernou a fer penal (min 54).

David Romo va voler ajustar tant el seu servei ras a la base del pal esquerre de la porteria de Marc Vito que va llençar la pena màxima fora (min 56). Tres minuts després, Guillem Naranjo va deixar palès que els visitants persistirien amb un xut des de l'exterior de l'àrea de penal que va sortir menys de mig metre per sobre del travesser de Marc Vito.

Tampoc van defallir els blanc-i-vermells, tot i haver de centrar-se en bastir un entramat defensiu que impedís el Santfeliuenc a generar oportunitats. El Manresa no va tornar a concedir ocasions de gol ni aproximacions més o menys perilloses al seu oponent, i fins i tot De Sande (min 80) i Uri Pérez (min 87) van inquietar Èric Alcaraz.

El risc d'haver de defensar-se sense tenir la pilota es va evidenciar quan una esfèrica va impactar en un dels braços de Xavi Toldrà i el col·legiat va assenyalar la segona pena màxima favorable als del Baix Llobregat (min 89). Kevin Sánchez la va executar amb mestria, arran la base del pal dret de la porteria local, i va igualar (min 90). Izan Checa va poder donar la victòria als blanc-i-vermells en l'execució d'un servei de falta (min 94), però el seu llançament va fregar el travesser d'Èric Alcaraz. L'empat ja va ser inalterable.