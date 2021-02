El Manresa FS juvenil suma un valuós punt contra Les Corts

El Manresa FS juvenil va empatar (3-3) a la complicada pista de Les Corts. El conjunt manresà, dirigit per Sergi Saldaña, ho va tenir tot de cara per superar un dels equips capdavanters de la categoria, però un gol en el darrer minut del joc va canviar el resultat final.

Els jugadors manresans van allargar una jornada més la seva millora de joc i de resultats després de desplegar un magnífic joc a domicili. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt anivellada. Les defenses es van imposar als atacs i cap equip va ser capaç de desfer l'empat inicial. A la represa la dinàmica va canviar i l'enfrontament es va obrir. L'equip barceloní va inaugurar el marcador amb un gol de Linares just a l'inici de la represa, 1-0. Els jugadors visitants van saber contrarestar aquest gol i cinc minuts més tard Kalet posava la igualada, 1-1. L'alegria va durar ben poc al conjunt manresà, ja que, tan sols tres minuts més tard, Ivan posava el 2-1 en el marcador. Els jugadors bagencs no van abaixar els braços i van reaccionar al cap de tres minuts. David va ser l'autor del 2-2.

Quan semblava que el partit acabaria amb aquest resultat va aparèixer Xexu per posar per primer cop en tot el partit el Manresa FS davant en l'electrònic, 2-3. Llavors l'entrenador local va decidir sortir amb el sistema del porter jugador a la desesperada per intentar rescatar un punt en el darrer moment i van aconseguir acabar empatant. En una jugada aïllada i ja gairebé amb el temps complet, Javi posava el definitiu 3-3.

El pròxim partit del Manresa FS juvenil serà a casa davant del Futsal Vicentí dimarts de la setmana vinent, ja que la pista del Pujolet serà seu electoral.