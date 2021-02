El Puigcerdà cau amb el Jaca (3-4) i encara no entra al play-off

El CG Puigcerdà en tenia prou amb un punt per classificar-se per als play-off pel títol, però no va poder sumar res en la visita del Jaca a la capital ceretana i va perdre per 3-4 (0-3, 2-0, 1-1). Pertanyent a la novena jornada, el matx es va jugar abans-d'ahir; ara els catalans tenen dissabte una nova oportunitat per obtenir el punt en la cloenda de la fase regular, a casa, contra el SAD Majadahonda, que ocupa la cua de la classificació.

El partit es va posar en contra dels interessos locals massa aviat. El Puigcerdà va entrar a la pista sense la concentració necessària i va rebre tres gols al primer període, obra de Pantoja, Betrán i Torralba. Només s'havien disputat 12 minuts i l'objectiu de sumar com a mínim un punt es presentava com una fita difícil d'assolir.

Tot i això, el Puigcerdà va forçar la màquina i va escurçar distàncies. Primer, en una jugada entre Tona i Costa que aquest darrer va materialitzar; després, amb una passada de Morer que va transformar Boronat. L'esforç local va continuar al tercer temps i va donar el seu fruit amb l'empat convertit per Granell. Però Vizcarra va decantar el duel un minut més tard amb el 3-4 definitiu.