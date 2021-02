Un solitari gol de Marcel Oliva guia un sòlid Nàstic

El Gimnàstic de Manresa juvenil va superar un combatiu Prat gràcies a un solitari gol de Marcel Oliva a deu minuts d'arribar al descans. L'equip local va disputar un sòlid enfrontament i en va tenir prou amb un gol per sumar tres punts molt importants.

Els jugadors dirigits per Adrià Talavera van desplegar una ofensiva primera meitat. Els locals van tenir tota l'estona la possessió de la pilota davant d'un conjunt visitant tancat al seu camp i que no va tenir cap aproximació clara a la porteria defensada per Alex Pérez. No va ser fins al minut 33 quan Marcel Oliva va aprofitar una pilota filtrada a dins de l'àrea per superar el porter i posar l'1-0. Amb aquest resultat es va arribar al descans.

A la represa la dinàmica no va canviar i els locals van continuar dominant a pler. El Prat només va necessitar els últims deu minuts per collar. Els escapolats van defensar totes les pilotes penjades a l'àrea per mantenir l'avantatge davant d'un conjunt rival que va gaudir d'un travesser per empatar. La setmana vinent el Nàstic visitarà el Cornellà B.