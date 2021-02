Victòria balsàmica de l'Artés davant dels cuers

Una victòria necessària per al CB Artés davant el cuer del grup C1 d'EBA després de perdre tres partits consecutius.

Els de Jordi Estany van tornar a guanyar després de gairebé dos mesos sense fer-ho, des del 13 de desembre passat. Tot i jugar davant el Torreforta, que encara no ha guanyat cap partit aquesta temporada, el matx no va ser fàcil per als visitants. Durant gran part del partit els bagencs van anar darrere del marcador, i no va ser fins a la segona part quan els jugadors de l'Artés van revertir la situació i van aconseguir una victòria balsàmica.

El jove pivot Arnau Cumelles va mantenir en vida l'Artés en els moments més delicats i va acabar el partit amb 26 punts, 7 rebots i 2 taps per a un total de 37 de valoració, i va ser el jugador més destacat del partit.

L'Artés no tornarà a jugar fins d'aquí a tres setmanes, el dia 28 davant l'Alpicat.