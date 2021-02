El Manresa FS espera la resolució del Jutge Únic sobre ‘l'afer del xiulet'

Un fet reprovable i inèdit. Manresa va viure dissabte un lamentable episodi que va propiciar la suspensió del partit que disputaven al pavelló del Pujolet el Manresa FS i el Barceloneta Futsal, de la 13a jornada del subgrup 3B de Segona Divisió B.

Quan faltaven nou minuts i escaig per a la finalització del maxt i amb 3 a 1 al marcador, el jugador del Manresa FS Carles Corvo va iniciar un contracop des del propi terreny de joc després que un company recuperés la pilota. De sobte, l'ala es va aturar. Havia sentit sonar un xiulet, però no era el de l'àrbitre. Qui l'havia fet sonar era un dels tres directius o responsables del conjunt mariner que eren a la graderia. Els àrbitres del partit, els aragonesos José Miguel Guillén Escolán i Salvador Prieto Cobacho van aturar el duel i van requerir als directius del Barceloneta Futsal CE que desallotgessin la instal·lació com a condició sine qua non per reprendre el joc.

Pere Joan Pusó, president del Manresa FS, explicita que no era el primer cop durant el partit que aquesta situació es produïa. «La parella arbitral ja havia hagut d'aturar el joc una vegada durant la primera part per aquesta circumstància».

El directiu de l'equip mariner que va actuar d'una forma tant poc esportiva duia el xiulet dins la màscara que tots els ciutadans hem d'utilitzar en temps de pandèmia. Però en una grada sense públic per les restriccions sanitàries i amb només 12 persones (tres directius del Manresa FS, tres del seu oponent, els pares dels tres nens que feien d'aplegapilotes, un tècnic dels equips base blanc-i-vermells i els dos responsables de la retransmissió televisiva per Instagram) era evident d'on provenia el so del xiulet intrús.

Josep Maria Serra, delegat del Manresa FS va transmetre la petició del duet arbitral als directius de Barceloneta Futsal i, a més de la negativa d'aquests d'abandonar la grada, va rebre amenaces verbals d'un dels implicats, un incident que s'especifica a l'apartat d'incidències de l'acta arbitral, que recull tots els fets ocorreguts de forma detallada. Els àrbitres van acceptar la proposta dels directius del Manresa FS d'esperar durant un temps prudencial l'arribada al recinte de les forces de seguretat per desallotjar els causants de l'incident. Mitja hora després, van decretar la suspensió definitiva del partit. Una parella de Mossos d'Esquadra i una patrulla de la Policia Local de Manresa van comparèixer al pavelló deu minuts després de la decisió final dels col·legiats.

La junta del Manresa FS considera que l'actuació del directiu mariner «va ser premeditada, amb la intenció de perjudicar els interessos esportius del Manresa FS en moments puntuals del partit». El club manresà ha pres la decisió d'esperar la resolució inicial del Jutge Únic de Competició, abans de prendre cap iniciativa. «La meva opinió és que el dictamen determinarà que el partit s'ha d'acabar i que el Barceloneta Futsal serà sancionat amb una multa econòmica. Si és així, el Manresa FS requerirà que el club barceloní es faci càrrec de totes les despeses que es generin per haver de reprendre el partit», assenyala Pere Joan Pusó.

Aquest no és el primer incident que el Barceloneta Futsal ha protagonitzat aquesta temporada. La setmana anterior, el CFS Mar Dénia també va patir l'agressivitat d'una vintena d'aficionats mariners, tal i com relata el secretari del club alacantí, Pedro Tent. «Va ser al descans del partit. Perdíem per 5 a 0 a la seva pista. Una vintena de persones joves que eren a les grades i que els responsables del club amfitrió ens van assegurar que eren directius, van saltar a la pista, encapçalats pel president de l'entitat, amb la intenció d'agredir a un dels nostres jugadors».

La presència dels Mossos d'Esquadra i el desallotjament de les grades va permetre acabar el partit (5 a 1). Per aquest fet, el Barceloneta Futsal ha estat multat amb 150 euros.

Regió7 va intentar ahir recollir el testimoni i les impressions del president del club mariner, David Caballero Riera, sense èxit.