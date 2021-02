Els clubs de Primera Catalana no tenen clar si tornaran a jugar

Ja hi ha data per al retorn de la Primera Catalana masculina de futbol, però cap certesa que s'acabi concretant. Els dos clubs de la Catalunya central implicats, el CF Solsona i el CF Martorell, participaran avui juntament amb els altres 38 equips de la categoria en una reunió telemàtica en la que s'intentarà arribar a un consens per respondre a la decisió de la Federació Catalana, que dilluns va fer pública una circular en la que autoritza la represa o l'inici de les competicions que donen accés a lligues d'àmbit estatal el cap de setmana dels dies 27 i 28 de febrer.

«Nosaltres estem a favor de no jugar», va afirmar ahir Ernest Estany, president del club solsoní. Per la seva part, Josep Ramon Vigueras, el seu homònim de l'entitat del Baix Nord, va explicar que la posició del Martorell és tirar endavant si els números quadren. Ambdós, però, avancen que hi ha un gruix d'equips contraris a la represa de la lliga. Tot i la incertesa, i per no perdre el temps si s'escau que toca tornar als terrenys de joc, tècnics i jugadors van reprendre ahir els entrenaments.

«Hi ha motius sanitaris i econòmics per decidir que no es pot tornar a la competició», va indicar Estany. «Els jugadors d'aquesta categoria són la majoria d'ells amateurs, tenen les seves feines, i molts d'ells han manifestat els seus dubtes perquè si s'infecten jugant s'hauran de confinar», va afegir el responsable del club.

D'altra banda, des de la junta directiva també s'esgrimeix la motivació econòmica. «Tant temps sense jugar perjudica l'aportació dels patrocinadors, i la federació planteja un retorn sense públic, per tant, no pots vendre entrades, no pots fer calaix al bar i no pots muntar una rifa», va assenyalar. Per al futbol modest, no són qüestions menors. Hi ha clubs que paguen l'arbitratge amb els sorteigs que s'organitzen en cada partit entre el públic.

A meitats de gener, els clubs ja van emetre una nota exigint a la federació que mogués fitxa, i que no ordenés la represa de les lligues si abans no es podia fer una nova pretemporada. «Vem demanar quatre setmanes, ells ens en donaven dues, i al final són tres», va recordar Vigueras, per a qui el tema de l'entrada del públic «no és transcendent, com ja vem dir des del primer moment».

En qualsevol cas, però, tots dos van explicar que una de les reclamacions que els clubs fan a l'ens federatiu és la subvenció dels desplaçaments i la reducció, si pogués ser total, del cost dels arbitratges. Sense competició no hi ha despeses, però tampoc ingressos, i el temor dels clubs és que aquesta balança es desequilibri si es juguen partits sense espectadors.

Preocupació per la covid

Fent-se ressò del neguit que ha copsat entre els integrants del primer equip del Solsona, Estany va apuntar que «una de les nostres reivindicacions és que, almenys, la federació ens proporcioni uns tests d'antígens perquè el jugador pugui sortir de casa tranquil». En aquest sentit, però, Vigueras matisa que «no hi ha cap necessitat de fer testos de forma sistemàtica, la gent va a la feina cada dia i no se'n fan». A més, va afegir, «el risc de contagi als camps de futbol és molt petit».

A hores d'ara és una incògnita saber quina serà la posició majoritària o el consens que s'acabarà adoptant, però Vigueras té clar que una de les peticions que es farà a la federació serà que «no se sancioni econòmicament ni es faci perdre la categoria als equips que decideixin no continuar competint aquesta temporada». Fins i tot, va anotar Estany, una solució seria que juguessin els clubs amb aspiracions d'ascens, i que la resta es mantingui igual perquè, a hores d'ara, no sembla que recomencin les categories territorials.

La Primera Catalana masculina es va posar en marxa el primer cap de setmana del mes d'octubre i es van disputar dues jornades. En aquell moment, la segona onada de la pandèmia a Catalunya va motivar el Procicat a tornar a tancar l'activitat esportiva, i les lligues van quedar aturades. D'altra banda, els confinaments perimetrals han impedit molts jugadors poder-se desplaçar als camps.

Si al final es decidís tornar als terrenys de joc, «ens reunirem en junta i valorarem quin és el sentiment de la plantilla», va afirmar Estany. A diferència d'altres clubs, el Solsona no té cap jugador que hagi marxat a equips de Tercera o a altres comunitats en les que s'ha continuat jugant. El Martorell, per la seva part, ho té tot pràcticament a punt per reprendre la competició si s'escau. «Estem mirant què costaria, però no crec que hi hagi cap problema», va dir Vigueras.