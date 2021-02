Competició atorga al Manresa FS els tres punts del partit del 'xiulet'

El Jutge Únic del Competició, José Luis Carretero, ha decidit donar el Manresa FS com a guanyador del partit que dissabte va jugar contra el Barceloneta Futsal Club, de la Segona Divisió B de futbol sala, i que l'àrbitre va decidir suspendre quan al marcador hi havia un resultat de 3-1 favorable als locals. El motiu de l'aturada del matx va ser la conducta dels directius de l'equip visitant, que van interrompre en més d'una ocasió el joc fent sonar un xiulet amagat sota la mascareta.

La resolució federativa, contra la qual es pot apel·lar en un termini de deu dies, determina que l'actitud dels directius barcelonins són "incidents de públic greus". Per això, a més de donar per finalitzat el matx amb el resultat que hi havia al marcador en el moment de la suspensió, s'imposa una multa de 1.000 euros al Barceloneta.