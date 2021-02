Messi paga en impostos 370 milions des del 2017

Lionel Messi no és només una de les persones que més cobra a Espanya o que majors rendes ingressa anualment, si no de les que més contribueix a l'erari públic, amb almenys 370 milions. De tal quantitat, una bona part correspon a l'impost de la renda (IRPF), amb uns 275 milions d'euros entre el 2017, quan va renovar el seu contracte; i 2021, quan acaba aquesta vinculació que té amb el club. La quantitat que paga per impostos inclou a més l'impost de patrimoni, per la riquesa neta (sense deutes) que té; i per l'impost de societats pels drets d'imatge i altres negocis en els quals participa i contractes publicitaris, segons fonts coneixedores de les xifres.

Pes de l'IRPF

La part de més pes correspon a l'impost de la renda (IRPF) per la part salarial fixa i variable, amb la qual ingressa fins a 138 milions bruts anuals, la qual cosa queda en 72 milions nets (69 milions enguany perquè ha pujat l'IRPF per a les rendes altes). Una altra part important correspon als drets d'imatge, que no poden superar el 15% de la quantitat total que percep i que durant aquest període fins a juny pròxim ascendeix a 83,3 milions. La càrrega tributària en aquest cas és inferior, del 25%. Aquesta és la part per la qual Messi va ser condemnat a 21 mesos per delicte fiscal per les seves declaracions de l'IRPF de 2007, 2008 i 2009 en els quals va defraudar 4,1 milions d'euros dels ingressos obtinguts per l'explotació dels seus drets d'imatge.

Les quantitats que el futbolista percep per la seva professió estan incloses en el contracte que va renovar el 2017, els detalls del qual va difondre El Mundo i que ascendeix a 555,2 milions dels quals ja s'ha embutxacat el 92%. La quota acumulada que li correspon a Messi en l'IRPF equivaldria al que paguen per l'IRPF més de 120.000 contribuents, tenint en compte la mitjana que surt a pagar pel tribut segons les estadístiques de l'Agència Tributària.

«Com a culer crec que caldria fer-li un monument, però si fos la ministra d'Hisenda penso que hauria de fer-ho també per la seva contribució», fa broma un assessor fiscal consultat. Dels al voltant de 11.000 contribuents que declaren més de 600.000 euros d'ingressos anuals, difícilment n'hi ha cap que arribi a les xifres de Messi com a persona física en l'IRPF, segons diversos experts.