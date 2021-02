Els clubs de Primera Catalana es revolten i afirmen que no poden reprendre la lliga

L'únic partit que el Solsona va jugar com a local va ser el primer cap de setmana d'octubre a l'exili de Cardona per la caiguda d'un mur

Revolta a Primera Catalana. Trenta-un dels quaranta clubs que conformen la màxima categoria del futbol català, van transmetre ahir al president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras, un document en què manifesten que «no poden afrontar la represa de la competició en els termes establerts».

El CF Solsona és un dels equips que expressa obertament la seva impossibilitat de reiniciar la lliga suspesa després que es juguessin les dues primeres jornades, el primer i el segon cap de setmana d'octubre.

En contraposició, l'altra club de les nostres comarques, el CF Martorell, figura en el grup de vuit equips, conjuntament amb el FC Ascó, CD Bescanó, UE Llagostera B, CFJ Mollerussa, FC Sant Cugat Esport, Atlètic Sant Just i UD Viladecans, que estimen trobar-se en condicions esportives i econòmiques per tornar a competir, malgrat compartir les inquietuds i reivindicacions de la resta del col·lectiu, així com la demanda de diàleg. El CF Can Vidalet d'Esplugues es va abstenir en la votació.

La reunió telemàtica que va aplegar dimecres al vespre als presidents dels quaranta clubs de Primera Catalana va finalitzar amb el redactat de l'esmentat document i amb una votació per conèixer la disponibilitat de les entitats a reprendre la lliga en les condicions determinades per la FCF dilluns passat. Tres de cada quatre clubs va manifestar la seva manca de disponibilitat.

Arguments de tres tipologies

En el document redactat i remès a l'ens federatiu, al qual ha tingut accés Regió7, els clubs especifiquen tres tipus de raons per justificar la seva negativa a tornar a competir. El primer apartat fa referència a la salut dels futbolistes. El col·lectiu denuncia que «no s'ha habilitat cap mesura que hi vetlli en una situació de pandèmia generalitzada».

Pel que fa a l'àmbit esportiu, assenyalen que molts clubs «han hagut de deixar marxar jugadors, ja sigui per motius esportius, econòmics i laborals, i tenen problemes per confeccionar una plantilla sencera per afrontar la represa de la competició». Per últim, al·leguen raons econòmiques. «No podem afrontar una despesa important en l'actual escenari: sense públic i sense cap tipus d'ajuda o subvenció».

Les entitats reclamen a Joan Soteras, com a president de l'ens federatiu, «que tingui a bé habilitar solucions adients a les necessitats dels clubs». Alhora, lamenten que la federació ha rebutjat «la col·laboració que li hem ofert en tot moment» i denuncien que «no ha atès les consideracions que li hem fet en les darreres cartes enviades».

Ernest Estany, president del CF Solsona, assenyala que «tots els clubs volen jugar, en tenim ganes, i encara més un club com el nostre, que afrontava una temporada històrica, la del debut a Primera Catalana. Però fer-ho en les condicions que es planteja, per a la majoria d'entitats, com la nostra, és difícil i, per a algunes, del tot impossible».

El dirigent del club solsoní detalla que «les regles del joc s'han modificat respecte al Pla de Competició aprovat l'agost passat. La possibilitat d'acollir públic a les grades ens donava accés a uns ingressos que ara no tenim». «No podem afrontar les despeses previstes amb menys recursos» rebla Ernest Estany.

Per la seva part, Josep Ramon Vigueras, màxim mandatari del CF Martorell, posa èmfasi en «la solidaritat dels vuit clubs que ens troben en condicions de reprendre la competició amb les demandes de la resta. La federació ha de deixar d'actuar de forma autàrquica i unilateral, asseure's i dialogar amb els clubs, donar-los ajudes i vetllar per la salut dels jugadors».

Test, arbitratges i desplaçaments

Les principals reivindicacions dels clubs de Primera Catalana són tres. Pel que fa a l'àmbit sanitari denuncien que la federació no els ofereix cap tipus de mesura preventiva, quan els jugadors dels equips de Tercera Divisió s'han de fer PCR cada setmana. «La majoria dels futbolistes no volen anar a pèl», manifesta Josep Ramon Vigueras. Ernest Estany exposa que «molts jugadors tenen recança a l'hora de jugar. Els clubs volem que la federació es faci càrrec de l'execució de test d'antígens als futbolistes, setmanalment o quinzenal, per tal que tinguin unes mínimes garanties que no hi ha cap positiu entre els seus companys o entre els oponents».

En segon lloc, sol·liciten que l'ens federatiu subvencioni total o parcialment les despeses d'arbitratge «que són de prop de 500 euros per partit», especifica el president del CF Solsona. Per últim, reclamen ajuts econòmics per afrontar els desplaçaments segons el quilometratge.

Josep Ramon Vigueras matisa que «si finalment hi ha clubs que no poden tornar a jugar, no volem que pateixin represàlies. Si no es reprèn la Segona Catalana, quelcom que, a horas d'ara, sembla difícil, aquells que puguem, podem competir per compensar els descensos que es produeixin a Tercera Divisió. Els equips que no assoleixin l'ascens i els que no participin, haurien de mantenir la categoria. Ningú ha de ser penalitzat ni sancionat. Les situacions excepcionals requereixen solucions excepcionals», conclou.

Ernest Estany, comparteix l'opinió de Vigueras i sentencia que «sens dubte, nosaltres no tornarem a jugar si no se'ns escolta o se'ns amenaça amb represàlies». En aquest supòsit, el club solsoní optaria «per escoltar l'opinió de la resta d'entitats i donar suport a la decisió conjunta que es prengues». Per tant, ara, la Federació Catalana de Futbol té la paraula.