La selecció estatal d'enduro renova la confiança a Mireia Badia i Kate Vall

La manresana Mireia Badia, la navassenca Kate Vall i Aida Castro són les tres integrants del RFME Enduro Women Team per a la temporada 2021, segons ha fet públic el seleccionador estatal Ivan Cervantes. Badia és l'actual campiona d'Espanya i subcampiona del món, Vall és la present subcampiona estatal i Castro va quedar tercer el 2020.

El Campionat del Món d'enduro d'enguany tindrà tres proves en comptes d'una sola com passava en anteriors temporades. El certamen començarà del 18 al 20 de juny a Marco de Canaveses (Portugal), continuarà del 22 al 24 de juliol a Skovde (Suècia) i s'acabarà a Langeac (França) del 15 al 17 d'octubre.

Ivan Cervantes explica que «ja era hora que la FIM confiés en aquest campionat i passés a tenir tres curses en comptes d'una, perquè jugar-t'ho tot a una carta és complicat. Pot passar qualsevol cosa i això fa que llencis tot el treball realitzat. Estic molt content per aquest motiu, i també amb les tres pilots seleccionades, perquè crec que ho faran molt bé». Segons el responsable de l'equip espanyol, tenim moltes esperances posades en la Mireia, perquè l'any passat ja va ser subcampiona i esperem que ja sigui la seva hora i pugui guanyar el Mundial. La Kate crec que és la que més es mereix aquesta plaça per tots els esforços que ha fet, i de l'Aida podem dir el mateix, ja que a més de quedar tercera en l'estatal, en els testos també va demostrar que té un lloc a l'equip».

Segons afirma Cervantes, «és molt important per mi i per la federació espanyola acudir al Mundial amb tres pilots que s'ho han guanyat gràcies al Campionat d'Espanya. Vull fer una crida a totes les noies que encara no han fet el salt a l'estatal, perquè és un campionat factible i en el que totes hi tenen cabuda».

Les tres pilots tenen experiència internacional, tant en l'antiga Copa del Món i actual Campionat del Món, com en els Sis Dies d'Enduro.



Mireia Badia canvia d'escuderia

La corredora de Manresa deixa Husqvarna i firma per Gas Gas. Un canvi de moto en una temporada en la que lluitarà per obtenir el sisè títol de campiona estatal, a més d'igualar o millorar la plata mundialista.

Per la seva part, Kate Vall treballa per superar els resultats assolits el 2020, en el que va acabar subcampiona després de fer dues terceres places a Antas i Infiesto com a millors resultats parcials.

Aida Castro, per la seva part, va assolir l'any passat tres segones places els dos dies d'Antas i a Manresa, i una tercera a Cabanes. En canvi, a Infiesto no va acabar i això la va dur al tercer graó del podi final.