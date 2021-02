El culturista manresà Jordi Costa es prepara per ser el maig al Campionat d'Europa

Disset anys de sacrifici i dedicació per forjar, modelar i mantenir un cos d'autèntic culturista han reportat al manresà Jordi Costa, als 45 anys, les consecucions esportives més preuades de la seva trajectòria. La seva primera participació en una competició de caràcter internacional, el prestigiós trofeu Arnold Classic Europe, organitzat pe r l'actor i exgovernador de l'estat de Califòrnia Arnold Schwarzenegger, va portar a Jordi Costa a una meritòria quarta posició en la categoria Màster (reservada a culturistes de més de 40 anys) de la modalitat Men's Physique Fitness.

L'obtenció d'una classificació tan destacada ha obert al bagenc la possibilitat de participar en la propera edició del campionat d'Europa que la Internacional Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) celebrarà del 12 al 16 de maig a Santa Susanna (el Maresme). A hores d'ara, Jordi Costa es prepara per ser l'escollit en el procés de selecció que la Federación Española de Fisioculturismo y Fitness (FEFF) efectuarà el proper abril. Jordi Costa especifica que «en aquest moment desconec el número exacte de culturistes que poden presentar candidatura per ser seleccionats per l'Europeu. Hi tenen dret els sis millors classificats en l'estatal i en la Copa d'Espanya del 2020, així com d'altres esportistes amb bagatge en anteriors europeus i mundials. El que si sabem és que només un serà l'escollit per representar l'Estat en la nostra categoria».

Del full contact al culturisme

Jordi Costa va començar a fer peses quan tenia 16 anys al gimnàs Esport 7 Judo «per la seva proximitat amb l'IES Lacetània, on estudiava». Aleshores, però, el manresà jugava als equips base del CE Manresa on exercia de porter des de la categoria aleví. Dos anys després, Costa va començar a compaginar la pràctica del futbol amb la del full contact, una modalitat esportiva emparentada amb la boxa en què es permet l'ús dels cops de peu propis del karate i el taekwondo sempre que es colpegi l'oponent amb les cames per sobre de la cintura.

«El vaig practicar dels 18 als 26 anys. El 2001, em vaig proclamar campió de Catalunya per primera vegada en una vetllada celebrada al pavelló del Pujolet. Va ser una experiència inoblidable guanyar el títol a la meva ciutat», rememora Jordi Costa. El manresà va retenir el títol el 2002 i, després, va optar per retirar-se i iniciar-se en el món del culturisme, concretament en la modalitat Classic Bodybuilding. «En aquella època vaig endegar el projecte empresarial que regento, els centres de nutrició Sport Fitness Nutrition, amb dos establiments a Terrassa, un a Sabadell i el del meu germà David a Manresa. Compaginar les obligacions laborals amb dues sessions d'entrenament diàries, una de peses al migdia d'una hora i mitja, i una d'específica de full contact als vespres de més de dues hores, ja va ser molt complicat el 2002». «Aquest fet i l'interès que ja tenia pel culturisme van propiciar el canvi en la meva trajectòria esportiva», conclou Costa.

Iniciar-se en el Classic Bodybuilding, la modalitat d'aquest esport que «consisteix en desenvolupar un físic musculós i atlètic, estèticament agradable i mantenint una relació tall-pes específica» sense hipertrofiar tant la musculatura com en la modalitat Bodybuilding, la més extrema, va requerir un procés d'adaptació de quasi tres anys abans de començar a competir. Jordi Costa remarca que «lògicament, tenia una excel·lent forma física, però el tipus d'entrenament que havia de fer per competir en el full contact era del tot inapropiat per al Classic Bodybuilding. A més, no tenia ni volum ni definició muscular».

Els culturistes eviten suar en excés en les seves sessions preparatòries «per evitar perdre massa muscular en sotmetre la musculatura a un procés de deshidratació». Per això, treballen al gimnàs amb sèries d'exercicis adaptades a aquesta premissa.

Una vegada modelat el cos per competir, Jordi Costa va començar a fer-ho. «La primera prova en què vaig participar va ser el 2005, a l'Auditori de Cornellà», recorda. L'èxit li va somriure i aquell mateix any va assolir el subcampionat de Catalunya en la catergoria per a culturistes de menys d'1,80 metres d'alçada. Les obligacions professionals i el trencament del lligament creuat del genoll esquerre que va patir el van apartar de la competició el següent lustre i van propiciar el seu salt a la modalitat Men's Physique Fitness, «en la qual es valora més la simetria muscular i l'estètica global del cos del culturista, enlloc d'una hipertrofia muscular exagerada. A més, en el Men's Physique Fitness es competeix amb bermudes i no amb eslips».

Del 2011 ençà, Jordi Costa ha signat dos subcampionats de Catalunya, un segon lloc al campionat provincial de Tarragona i dues terceres places als provincials de Barcelona. «La dieta és tant o més important que entrenar-se dues hores diàries de dilluns a dissabte», assenyala Costa. La preparació d'una competició requereix mesos de preparació i sotmetre's a un règim estricte.

Treballar el volum i la definició

Per presentar-se a una competició, primer, el culturista afronta l'anomenada etapa de volum, que pot ser de fins a sis mesos, per aconseguir la hipertrofia muscular desitjada. Durant aquesta etapa els culturistes ingereixen aliment sis vegades al dia, cada tres hores. «En aquesta fase, a nivell nutricional, la nostra dieta ens ha de reportar un 60% d'hidrats de carboni, un 30% de proteïnes i un 10% de grasses», detalla el manresà.

Per això, durant aquest període, Jordi Costa esmorza «una truita de dos rovells d'ou i cinc clares amb 100 grams de farina de civada. El segon àpat del dia consisteix en 100 grams de pa i gall dindi». En la tercera menjada, l'arròs substitueix al pa i el pollastre al gall dindi. La quarta la integra un batut de proteïnes amb cereals. «Les coquetes d'arròs amb llom embotit conformen el cinquè àpat i l'últim consisteix en verdura i peix».

Quan només falten tres mesos per a la competició, s'inicia l'etapa de definició «per eliminar l'excés de líquid subcutani. Així, la pell s'adhereix al múscul i aconseguim una millor definició». En aquesta etapa, la dieta és modifica i els culturistes ingereixen «un 60% de proteïnes, un 30% de carbohidrats i un 10% de matèria grassa», diàriament.

Jordi Costa confirma que «el culturisme és una filosofia de vida». La seva opció personal no li ha impedit assolir l'èxit professional i crear una família. Precisament, el suport de la seva dona, Toñi Pérez, i el de la filla d'11 anys de la parella són fonamentals «per continuar en competició i plantejar-me nous reptes», rebla.