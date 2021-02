L'Igualada HC signa el segon triomf seguit i ja és desè

Tety Vives va marcar el transcendental primer gol a Les Comes

Tety Vives va marcar el transcendental primer gol a Les Comes arxiu/oscar bayona

El punt d'inflexió a l'erràtica temporada que havien protagonitzat fins ara els jugadors de Francesc Linares. Les dues victòries assolides els últims dies per l'Igualada Rigat haurien de marcar un abans i un després en aquest exercici tan difícil per als arlequinats. Ahir, els igualadins es van imposar per un contundent marcador (3 a 0) al setè classificat de l'OK Lliga, el Girona de Jaume Llaverola. Un triomf que s'afegeix a la victòria assolida diumenge a Calafell contra el CE Noia Freixanet (1 a 4).

L'equilibri va caracteritzar una competida primera meitat que podria haver acabat amb un inesperat empat sense gols si Tety Vives no marca a falta de 4 minuts i 58 segons. A l'inici de la represa el capità Ton Baliu (min 29) va ampliar l'avantatge arlequinat. Aquest segon gol va propiciar una allau de joc dels igualadins. Aleix Marimon va fer el tercer i Gerard Ribas i Ton Baliu van desaprofitar dues faltes directes per arrodonir la golejada. Amb aquest triomf, l'Igualada abandona la zona de descens i ara és desè a la classificació.