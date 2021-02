El Manresa vol palesar la seva competitivitat a casa de l'Europa

Ratificar el caràcter competitiu de l'equip; mostrar fidelitat a la pròpia proposta futbolística i sumar tres punts per certificar la progressió d'un grup de futbolistes que només va cedir contra l'Europa en el temps de recuperació a la primera volta (1 a 2).

Amb aquestes premisses afronta el Manresa la visita al camp de l'actual segon classificat del subgrup 3A de Tercera, això sí, amb un partit jugat menys que el líder Terrassa.

El tècnic dels manresans, Ferran Costa, considera que «afrontem el millor partit possible en el millor escenari per demostrar la nostra personalitat i competir per sumar els tres punts i, així, treure'ns l'espina de la injusta derrota que vam encaixar a la primera volta». Els blanc-i-vermells no podran comptar amb els lesionats Papi Amantini i Aleix Díaz i amb el sancionat Toni Sureda.