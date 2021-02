Golejada abans de rebre el PSG

Ja està, ja és aquí. En 48 hores arriba el París Saint Germain i no hi ha cap partit entremig que impedeixi posar els cinc sentits en un dels duels més esperats per la culerada. Esperat, però també temut. Ahir, mentre els de Pochettino només podien batre el Niça per 2-1, el Barça s'entretenia golejant l'Alabès i aprofundint tant en les seves virtuts com les seves flaqueses. En qualsevol cas, però, els de Koeman, en la que havia de ser una temporada de transició, són davant d'un dels grans reptes del curs present. Una eliminatòria de 8ens de la Lliga de Campions que ens dirà si la ferida encara supura o es comença a tancar.

El d'anit al Camp Nou va ser un partit amb molts canvis a l'onze titular –Ilaix va debutar en Lliga, Riqui va jugar 90 minuts– i que va servir per refermar que la defensa viu en precari i que amb Messi (gairebé) sempre s'hi pot comptar. El Barça, que ha guanyat els 7 compromisos de Lliga que ha disputat el 2021, va sortir amb intenció de marcar de seguida i evitar qualsevol temptació que pogués tenir l'Alabès de donar la sorpresa. Però el primer gol es va fer esperar. A la mitja hora de joc, Mingueza va avançar per la dreta, la seva centrada no va trobar ningú a al centre de l'àrea i, a l'altra banda, el jove Ilaix va dubtar entre rematar o deixar-la a Trincao. Es va inclinar per la segona opció i el portuguès, que ja va fer el gol de la victòria contra el Betis, va obrir el marcador amb un bon xut.

Poc després, el VAR va invalidar el 2-0 de Messi per un fora de joc molt ajustat. L'argentí es va venjar quan la primera part era a punt de finar, allotjant la pilota al fons de la porteria defensada per Pacheco amb un xut fregant el pal. D'aquesta manera, el Barça obtenia la recompensa a un domini aclaparador davant d'un conjunt visitant que només havia amenaçat amb dues accions mal resoltes per Lucas.

Del neguit a l'alleujament

Una tendència habitual del Barça aquesta temporada és l'elaboració de jugades de gol pel rival. La llista és llarga i ahir se n'hi va sumar una altra que va acabar amb el 2-1 Ilaix va fer una mala passada en horitzontal al mig del camp que Rioja va interceptar per sortir disparat cap a la porteria de Ter Stegen sense que Lenglet ni Umtiti ho poguessin evitar.

L'Alabès s'ho va creure i va intentar posar la por al cos al Barça, sobretot amb les internades per les bandes, però els d'Abelardo anaven escassos de recursos. Tot el contrari del Barça, que encara tenia tres conills al barret. Amb Pedri repartint joc i serenitat com si fos un veterà, l'equip va engruixir el marcador fins el 5-1 final.

Primer va ser Trincao recollint una pilota que Pacheco li havia pres a Messi quan el 10 es quedava sol davant la porteria. Després, el capità es va venjar amb un gol marca de la casa, acomodant-se sobre la frontal de l'àrea i enviant la pilota fora de l'abast del porter rival. La maneta la va arrodonir Junior després que Messi fes una assistència de fantasia a Griezmann elevant l'esfèrica i que el francès la creués perquè Junior rematés sense problemes.

L'Atlètic continua sumant

El líder no va fallar i va guanyar per 1-2 a Granada en un partit en el que tots els gols es van anotar en un marge de 10 minuts a la segona part. Llorente va avançar els de Simeone al 63, però Herrera va empatar en una jugada embolicada dins l'àrea, al 66. Semblava que l'equip matalasser podria patir una ensopegada després d'igualar 2-2 amb el Celta, però Correa va establir el triomf al 74.

Un altre rival del Barça en la zona alta de la taula, el Sevilla, va obtenir també els tres punts davant el cuer Osca, amb un 1-0 obra de Munir al 57 (1-0). L'Eibar i el Valladolid van acabar en taules el seu matx (1-1). El Madrid rep avui (16.15 h) el València.