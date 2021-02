La falta d'efectivitat ofensiva condemna un bon Igualada

Un bon inici de partit i una contundent reacció després d'encaixar l'inesperat 0 a 2 van ser insuficients per tal que l'Igualada s'imposés a Les Comes a un oponent directe en la lluita per eludir les cinc darreres posicions al final de la primera fase, les que aboquen a viure l'agònica lluita per la permanència. La derrota (1 a 2) deixa els igualadins a set punts del sisè classificat, el seu rival d'ahir.

L'allau ofensiva dels blaus els va reportar dues ocasions de gol tot just iniciar-se el duel. Quan s'havien jugat 30 segons, Joel Huertas va aprofitar un refús defensiu per rematar de volea arran del pal i un defensa va impedir que el xut a la mitja volta de Sergio Álvarez (min 3) es convertís en gol quan Martín Yamandú ja no ho podia evitar. Els mariners van equilibrar el joc (min 15) i Oliveros es va lluir a rematades de Blasco (min 15) i Vives (min 20).

Els jugadors de Miki Carrillo van materialitzar les dues primeres ocasions de què van disposar a la represa, però els blaus van reaccionar i el central Casado va rematar al pal (min 63). Martín Yamandú va impedir a Edwin Obinna (min 66) i Sergio Álvarez (min 72) minimitzar el desavantatge local i el tardà gol de Pedro J. Calvo no va possibilitar l'empat final dels anoiencs.