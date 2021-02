L'Europa és inabastable per al Manresa

Fruita prohibida. Aquesta temporada, vèncer el Club Esportiu Europa és fora de l'abast del Centre d'Esports Manresa. Ni en el partit de la primera volta disputat a l'estadi del Congost ni ahir al migdia, al Nou Sardenya, l'equip dirigit per Ferran Costa ha pogut ni tan sols puntuar contra els escapulats. En les dues confrontacions, els blanc-i-vermells han competit de tu a tu amb el millor equip del subgrup 3A i actual líder de la competició. Fins i tot, per l'atreviment de la proposta futbolística i per la qualitat del joc ofert, els manresans van merèixer vèncer l'equip de la Vila de Gràcia a mitjan novembre i empatar ahir, però la realitat dictamina que ni tan sols han sumat un punt contra els graciencs.

L'explicació d'aquesta aparent incongruència la podríem trobar en els intangibles, aquelles capacitats dels equips difícils de recollir en una estadística però que marquen la diferència, per exemple, entre un equip fet i madur com el barceloní i un altre en procés de creixement i consolidació com el bagenc.

La derrota del Manresa al Nou Sardenya (1 a 0) combinada amb la golejada d'escàndol amb què el Vilafranca es va imposar a la Muntanyesa (7 a 0) i amb l'empat sense gols registrat en el derbi egarenc entre el San Cristóbal i el Terrassa propicien que el Manresa baixi fins a la cinquena posició a la classificació.

Pressió, intensitat, aturades

Els escapulats van dotar el partit d'un alt ritme competitiu des dels primers segons i el Manresa va entomar el repte sense arronsar-se. La iniciativa va correspondre als jugadors de David Vilajoana durant el primer quart d'hora i Alfons Serra va habilitar amb un servei ras i en profunditat David Jiménez per tal que penetrés com a extrem per la dreta. El davanter va optar per picar la pilota des de la frontal de l'àrea de penal i l'esfèrica va sortir fregant el travesser de la porteria de Marc Vito (min 5).

El plantejament ofensiu dels escapulats no es va modificar en tot el partit. Els graciencs pressionaven els manresans per tal de forçar pèrdues de pilota amb l'objectiu que Pau López i Alfons Serra, amb els seus precisos serveis, armessin ràpides jugades d'atac. Noah va replicar la primera ocasió local amb una rematada de cap forçada abans que la intensitat que exhibien els futbolistes derivés en alguna falta contundent per excés d'ímpetu i en algunes picabaralles verbals. Una trepitjada involuntària d'Izan Checa va provocar la lesió d'Arnau Vilamitjana, i quan el joc es va reprendre ja es vorejava el minut 30 i el Manresa havia manllevat la iniciativa al seu oponent.

De referent a autor del penal clau

Juli Serrano era el referent dels manresans a l'hora de generar joc, tot i que va ser Uri Pérez qui va efectuar una enverinada centrada rasa a la qual no van poder arribar dos davanters blanc-i-vermells. Va ser el preludi de la millor ocasió dels bagencs en tot el partit. Servei de falta lateral executat per Èrik Rafael; un defensor escapulat refusa de cap, amb dificultats, des de l'interior de l'àrea de penal i Juli Serrano remata ras, de primera, arran de la base del pal dret de la porteria de Sergio (minut 37).

El temps de recuperació del primer període es consumia mentre es qüestionava la idoneïtat d'afegir només dos minuts quan el fins aleshores millor jugador visitant, Juli Serrano, va cometre un penal indiscutible sobre Gerard Nolla que hauria d'haver evitar. Albert Martí va esperar amb temprança que Marc Vito decidís llançar-se a la seva dreta per materialitzar l'únic gol del partit.

Cap de les dues formacions va renunciar a la seva intrínseca vocació ofensiva a la represa, però la competitivitat d'uns i altres va provocar que les ocasions de gol tornessin a ser escadusseres. A l'equador d'aquest segon acte, Guti va tallar amb el braç a l'àrea de penal, de forma involuntària, una centrada de Nil Pradas. L'àrbitre no va considerar l'acció punible i, tot seguit, el jugador més incisiu dels escapulats, David Jiménez, va rematar fregant el travesser de la porteria blanc-i-vermella (min 70).

Els bagencs no van defallir tot i que l'Europa contrarestava amb encert les seves envestides ofensives. Malauradament, Noah no va gaudir d'esfèriques amb el mínim avantatge per traslladar al marcador la igualtat que imperava sobre el terreny de joc. Només va poder rematar de cap, massa alt, un servei de cantonada executat per Izan Checa (min 89) i posar l'ai al cor als aficionats barcelonins que veien la retransmissió televisiva amb la seva intimidant presència a l'àrea de gol enmig d'una munió de defenses (min 93).