Europa examina el Barça de Koeman

Sembla com si fos ahir. Malgrat que el Barça ja ha disputat sis partits de la present edició de la Lliga de Campions, tots els fantasmes que va despertar el 2-8 del divendres 14 d'agost planaran avui sobre el Camp Nou en l'anada dels 8ens de final contra un París Saint-Germain que arriba sense Neymar ni Di Maria. Per al conjunt de Koeman, és una prova de foc perquè aquesta temporada només ha derrotat la Juventus (0-2) quan ha tingut al davant un rival amb cara i ulls. I per a Leo Messi és potser l'última oportunitat per tornar a guanyar el torneig de blau-grana.

Un Barça-PSG no és un partit qualsevol. Les topades poc amistoses entre els dos clubs -l'intent de fitxatge de Verratti, la fuga de Neymar- i el 6-1 han creat un rivalitat que s'ha continuat escrivint en les darreres setmanes per la possibilitat que Messi fitxi pels parisencs a partir de l'1 de juliol. «No sé si ha estat la intenció des d'allà de parlar molt sobre Messi», va dir ahir Koeman sobre els comentaris poc o gens dissimulats d'alguns jugadors del PSG donant gairebé per feta la incorporació. «El meu tema és preparar l'equip i els jugadors per un partit important. Messi és jugador del Barça i tinc moltíssimes esperances que ho continuï essent», va afegir.

De fet, ni l'entrenador Mauricio Pocchettino, que fa un mes i mig va substituir Tuchel a la banqueta del PSG, se n'ha estat de fer algun comentari prou ambigu per despertar l'enuig al club català. En la roda de premsa d'ahir, però, el tècnic argentí no va parlar del tema, i el centrecampista Leandro Paredes hi va passar de puntetes: «ja se n'ha parlat molt del tema Messi ... ara entrenarem per arribar al partit de la millor manera».

Amb el club pendent d'escollir un nou president el diumenge 7 de març, Messi encara no ha obert la boca per dir si se'n va o si acceptarà una oferta de renovació pel club en el que va debutar el novembre del 2003. Només ha dit que s'esperarà a final de curs per decidir. Sigui quin sigui el desenllaç, el 10 del Barça té una nova bala a la pistola per disparar al centre de la diana de la màxima competició continental.

Piqué, potser; Araujo, no

En el capítol esportiu, tots els dubtes que planteja el Barça tenen el seu origen a la defensa. Koeman va confirmar ahir que Araujo no s'ha recuperat de l'esquinç al turmell i sobre Piqué, de baixa des que es va lesionar el dia 21 de novembre al camp de l'Atlético, va explicar que «porta quatre o cinc dies entrenant amb el grup» i té «bones sensacions» sobre la possibilitat que avui entri a la convocatòria. En qualsevol cas, la baixa forma d'Umtiti i la irregularitat de Lenglet i Dest afegeixen molts núvols al paisatge blaugrana.

No obstant això, Koeman va dir ahir que «els defenses han fet molt bons partits. Han tingut les seves errades, que és part del futbol, però no tinc cap dubte que sabran defensar un equip fort com el PSG. Serà un partit tàctic en el que pensarem com podem dominar i què necessitem en defensa per aturar la seva qualitat a dalt».

El tècnic neerlandès va defensar la categoria de la seva plantilla i va afirmar que «no veig que hi hagi altres equips molt millors que el Barça. Tenim un gran equip que està jugant a un nivell molt alt, encara tenim jugadors fantàstics i podem guanyar a qualsevol».

Del 2-8, jugaran almenys cinc dels protagonistes, potser set. Del 6-1, a la plantilla, només en queden 5, i el millor barcelonista va ser aquell dia Neymar, ara al bàndol contrari. El Barça necessita girar full, deixar enrere alegries i misèries i tornar a ser algú a Europa.

Diversos aficionats del Barcelona van increpar ahir el propietari del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, quan va arribar a la capital catalana. Segons es va poder veure en diverses imatges televisives, l'empresari de Qatar va rebre greus insults quan entrava a un hotel barceloní. A més, alguns seguidors blaugrana li van recriminar el seu interès per fitxar Leo Messi aquest estiu, aprofitant que el davanter argentí finalitza el seu contracte amb el Barcelona.

Al-Khelaifi va haver d'escoltar crits com «Deixa Messi, lladre» i «Dóna'm un milió d'euros», a les portes d'un partit que arriba marcat per la rivalitat creixent que ha sorgit entre tots dos conjunts sobre el futur de l'astre argentí.

De fet, segons L'Equipe, Neymar, que ja va declarar públicament fa unes setmanes la seva intenció de tornar a jugar amb Messi, ha trucat el seu amic per convèncer-lo de les bondats tant de l'equip com de la vida a la capital francesa.