Frankie Ferrari torna al Nou Congost per reforçar la posició de base del Baxi

Frankie Ferrari tindrà una segona oportunitat al Baxi Manresa. El club va anunciar ahir la incorporació del base italoamericà fins a final de temporada i, així, el Nou Congost serà altre volta escenari de les evolucions d'un jugador que en el primer tram de la campanya passada va deixar una molt grata impressió.

El retorn de Ferrari es donava per fet des de fa uns dies, tal i com va explicar aquest diari. La baixa de Dani Pérez fins a mitjans de març, la inexperiència de Dani Garcia i el baix rendiment de Jonathan Tabu feien urgent una incorporació per a la posició d'1, i l'escollit és un jugador que va iniciar la present temporada a l'Herbalife Gran Canaria i, al desembre, es va incorporar a l'Unicaja de Màlaga, en substitució de diversos jugadors. En aquest període, en el que ha disputat la Lliga Endesa i l'Eurocup, Ferrari ha fet una mitjana de 6,9 punts i 2,8 assistències per partit.

Franco Alphonso Ferrari, que va néixer el 20 de desembre del 1995 a Redwood City (Califòrnia), és un base de 1.85, amb passaport italià. L'estiu del 2019, el jugador format a la Universitat de San Francisco, amb la que va disputar durant cinc temporades la lliga universitària (NCAA), va arribar a Manresa després de participar en la Lliga d'Estiu amb els Utah Jazz de la NBA.

La plantilla manresana es va reforçar amb diversos jugadors de cara a una temporada en la que el Baxi dirigit per Pedro Martínez va afrontar la Lliga Endesa i la Champions organitzada per la FIBA. En la seva estrena a la competició estatal, contra l'Unicaja, va causar un impacte majúscul: 25 punts (7 de 10 en triples), 10 assistències, 5 rebots i un 28 de valoració.

Frankie Ferrari va fer una mitjana de 13,5 puns i 6,4 assistències per partit. El 23 de novembre del 2019, però, el base es va trencar el cinquè metatarsià del peu esquerre durant el partit Saragossa-Manresa de la 10a jornada i es va acabar desvinculant del club.