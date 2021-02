El Bàsquet Manresa rememora la Copa del 96

Hi ha poques jugades més recordades per l'afició del Bàsquet Manresa que el triple de Joan Creus que el 25 de febrer de 1996 va donar al TDK la seva primera i encara única Copa del Rei. En la final disputada a Múrcia contra el FC Barcelona, l'acció del base de l'equip que aleshores entrenava Salva Maldonado, a 9 segons del final de la pròrroga, va fer possible una de les sorpreses més grans de la història recent del bàsquet estatal. Dos anys després, aquell gran equip va anar encara més lluny i es va adjudicar el títol de la Lliga ACB.

Per commemorar les noces d'argent d'aquella fita de la Copa del Rei, que es compliran dijous de la setmana vinent, el Bàsquet Manresa ha iniciat un compte enrera penjant cada dia a les seves xarxes socials el testimoni de jugadors, tècnics, directius i periodistes que van viure in situ la gesta de Múrcia. Una d'aquestes píndoles amb els records i la vivència d'aquella Copa, que va acabar amb 94-92 al marcador, la protagonitza Xavier Prunés, aleshores cap d'Esports d'aquest diari i que durant tres dècades va informar els lectors del dia a dia de l'entitat.

Samarreta i documental

Una altra de les accions que durà a terme el Bàsquet Manresa per celebrar el quart de segle de la conquesta de la Copa del Rei serà la samarreta especial commemorativa de l'efemèride que els jugadors de l'ara Baxi Manresa, entrenat per Pedro Martínez, lluiran en el partit de l'actual Lliga Endesa del dissabte 27 de febrer al Nou Congost contra l'UCAM Múrcia. El matx, que significarà el retorn del conjunt bagenc a la competició després de la llarga aturada causada per la disputa de la Copa del Rei i els compromisos de les seleccions, es jugarà a les 18 h.

D'altra banda, Movistar emetrà dijous vinent un reportatge sobre els anys daurats del TDK a la segona meitat de la dècada dels 90. Un documental del programa Informe +, hereu de l'Informe Robinson, en el que es podran escoltar els testimonis de jugadors com George Gervin i Joan Creus i entrenadors com Pedro Martínez i Salva Maldonado. També hi apareix Xavier Prunés parlant des de les instal·lacions de Regió7.