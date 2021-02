El PSG desperta tots els fantasmes

La millor notícia del partit que el Barça va intentar jugar ahir al Camp Nou és que la temporada vinent tornarà a disputar la Lliga de Campions i Mbappé no juga ni a la Reial Societat, ni al Vila-real, ni el Betis, ni a l'Athletic Club... per evitar-ho. La quarta plaça de la Lliga sembla assegurada. Per la resta, el panorama és desencoratjador: sense res a fer a Europa, amb la Lliga gairebé impossible i la Copa pendent d'una remuntada, el present del Barça passa per posar fil a l'agulla a dues urgències. Una, que hi hagi per fi un president (7 de març). L'altra, que la renovació sigui de veritat perquè anit van arribar a jugar fins a set dels jugadors que van perdre 2-8 a Lisboa contra el Bayern.

I Messi? Ben podria ser que ahir jugués per últim cop un partit de Champions al Camp Nou. Sense públic i golejat, firmant una segona part de ´passiu-bé, un plaer haver-vos conegut'.

El Barça va oscil·lar durant el primer temps com un pèndol entre la prudència inicial, la breu eufòria del gol de Messi i el temor a que el PSG deixés l'eliminatòria gairebé sentenciada en el darrer quart d'hora. Amb Piqué en l'onze titular i Dest com a encarregat de vigilar Mbappé -missió impossible-, l'equip de Koeman va parlar els parisencs de tu a tu i s'hauria pogut avançar al minut 13 quan Griezmann es va embolicar amb la pilota i no va saber xutar amb encert després d'una magnífica passada de Pedri dins de l'àrea.

El matx havia començat amb un misto de Ter Stegen davant de Mbappé que no va tenir conseqüències. Els dos equips intentaven pressionar de forma esporàdica la sortida de pilota del rival, però el denominador comú de l'arrencada del partit era el respecte i la cautela. Fins que Messi, que aviat es va adonar que en punta s'acabaria florint, va baixar al mig del camp i va servir una excel·lent assistència a De Jong, a qui Kurzawa va tocar el suficient perquè Kuipers assenyalés el penal. El 10 del Barça va transformar l'1-0 amb un xut fort que Keylor Navas no va veure passar.

El nervi de Piqué, les ganes i la clarividència de Pedri i la voluntat de Messi de cercar solucions eren el principal aval d'un Barça que s'hauria pogut posar 2-0 instants després d'obrir el marcador. Dembélè, però, va xutar fluix. Els blau-grana semblava que agafaven una bona onada, però al minut 31 Kurzawa, totalment sol, amb Dembelé a la lluna, va rebre a l'esquerra de l'atac francès, va enviar a Verratti i l'italià, el far del PSG, va servir amb l'exterior a Mbappé que, dins l'àrea, va deixar enrere Lenglet i va fer l'empat en una acció de gran nivell tècnic.

Fins el final de la primera part, el joc es va desenvolupar en territori blau-grana, tot i que Griezmann, en una bona conducció, va rematar fora fregant el pal de Navas. Però Kurzawa, en una altra badada de Dembelé, Kean, amb un xut fort, i Icardi, amb un cop de cap, van estar prop de culminar la remuntada. El Barça necessitava que arribés el descans.

El PSG havia olorat la sang i en el segon temps va jugar a plaer amb els ritmes, va sortir amb ganes de queixalar, i en quatre minuts va tenir dues clares ocasions. Va perdonar. Però Mbappé, al 64, va rematar a plaer una centrada de Florenzi que Dest va evitar que fos fora de joc, Alba no va ni veure passar i Piqué va refusar malament. Cinc minuts més tard, Kean va marcar de cap l'1-3 sense oposició una falta executada per Paredes. Tots els fantasmes de les golejades de París, Torí, Roma, Liverpool i Lisboa planaven sobre el Camp Nou.

I Mbappé va fer la resta. Amb tres tocs, el PSG va muntar un contracop que va agafar De Jong sol tancant la defensa. La pilota va arribar al francès -22 anys, la criatura-, que va signar l'1-4 final traçant una rosca sensacional que va batre la porteria blau-grana.