El CN Minorisa surt de la letargia

Les competicions de natació, waterpolo, natació artística i triatló es reprenen de forma progressiva i el CN Minorisa desperta de deu mesos d'hibernació en els quals els seus 307 esportistes només s'han pogut entrenar amb menys intensitat i periodicitat de l'habitual, segons la situació epidemiològica. Això sí, seguint els protocols establerts i amb la precaució que la crisi sanitària exigeix.

Montse Gomáriz, presidenta del CN Minorisa, emfasitza que «la majoria d'esportistes de l'entitat hauran estat entre deu mesos i any sense competir» quan puguin tornar a llençar-se a la piscina per fer-ho.

Els equips de waterpolo sènior femení i masculí han reprès la competició durant els dos darrers caps de setmana. Però aquesta és la punta de l'iceberg de la reactivació de l'activitat competitiva al si del CN Minorisa. Els esportistes de les seccions de natació i natació artística també entreveuen la llum al final del túnel d'una estricta i completa aturada. Gomáriz rememora que, de març del 2020 a febrer del 2021, «pel que fa a la natació, només es va disputar la Copa Catalana a les instal·lacions del CN Barcelona, el setembre».

«Ho teníem tot a punt per celebrar, a finals d'octubre, una nova edició, adaptada a la situació sanitària, del Trofeu Fèlix Serra Santamans, quan les autoritats van decretar una nova aturada de les activitats esportives», assenyala.

La celebració, dissabte passat, de la primera jornada tècnica per a nedadors de les categories prebenjamí, benjamí i aleví organitzada per l'entitat, amb 63 participants, ha de marcar un punt d'inflexió. El CN Minorisa ha dissenyat dues activitats natatòries més que s'haurien de desenvolupar durant les properes setmanes. Montse Gomáriz especifica que «el 27 de febrer hem previst organitzar una nova jornada tècnica, en aquest cas per als nedadors de les categories infantil, júnior i sènior». A més, si la situació epidemiològica ho permet «Manresa acollirà, per primera vegada, el Campionat de Catalunya Màster, els dies 13 i 14 de març». L'ajornat Trofeu Fèlix Serra Santamans se celebrarà el 9 de maig.

Els esportistes del CN Minorisa només poden ocupar un 30% de l'aforament de les piscines municipals de Manresa per entrenar-se. Gomáriz remarca que «treballem amb grups bombolla i, a la piscina, com a màxim s'hi poden entrenar 25 nedadors alhora, dividits en grups».

Per tant, «els esportistes de totes les seccions han hagut de disminuir la periodicitat dels seus entrenaments. Hem hagut de passar de programar sessions diàries a fer-ne només dues o tres per setmana». Alhora, «dels nou entrenadors de l'staff tècnic del club, dos estan en ERTO total i els altres treballen a mitja jornada, amb un ERTO parcial».

La natació artística es reactiva

Tot i les restriccions vigents, també la natació artística reviu. Com explica Gomáriz, «els últims dos caps de setmana ja s'han celebrat jornades tècniques a Sabadell i a Granollers, dirigides a nedadores de diferents franges d'edat». Dissabte, de 10 a 12 hores, «hem de gravar les coreografies amb què Marina Parcerisa i Mònica Palà presentaran la seva candidatura per assistir als propers estatals absoluts. Si ho aconsegueixen, seria la primera vegada que el CN Minorisa hi està representat». A més, el club prepara una jornada tècnica de natació artística per al primer cap de setmana de març.

Per últim, tal i com detalla Jordi López, tècnic dels equips sènior femení i juvenil del CN Minorisa, «la Federació Catalana de Natació dissenya una competició per als equips de les categories juvenil i cadet per decidir els representants de Catalunya als estatals». La represa de l'activitat competitiva per a les formacions infantil masculina, infantil femenina, aleví mixta i benjamí mixta del club és més incerta.