L'Igualada falla les ocasions i només empata amb el cuer

La crisi de resultats del CF Igualada es va accentuar ahir. Els de la capital de l'Anoia van ser incapaços de transformar ni tan sols una de les opcions de gol que van crear i van cedir un estèril empat contra el cuer del subgrup 3A, el barceloní CF Muntanyesa (0 a 0).

El partit corresponent a la dotzena jornada de la lliga es va ajornar el passat diumenge, 17 de gener, per la detecció d'un positiu de covid-19 a la formació de Nou Barris.

Aquest resultat ratifica els blaus en la novena posició a la classificació, amb 12 punts sumats en 15 partits. Els igualadins només retallen un punt respecte a la UE Castelldefels (18), el sisè classificat i primer equip que, a hores d'ara, no hauria de disputar la fase de permanència.

L'equip de Carlos López va mostrar una bona actitud competitiva durant tot el matx, però una vegada més, també va palesar les seves dificultats per concretar les escasses ocasions de gol que la formació es capaç de generar. Joel Huertas va rematar fora per ben poc quan tot just s'havien consumit cinc minuts del primer període. Els de Nou Barris van replicar amb una rematada per sobre del travesser (min 21). Pedro J. Calvo va disposar de la segona gran ocasió local de la primera meitat (min 38), però va topar amb l'encert del porter Nil Torreguitart.

Els anoiencs van disposar també de dues opcions durant la segona part del duel per trencar l'equilibri que registrava el marcador. Sergio Álvarez va ser víctima, altra vegada, de l'encert de Nil Torreguitart (min 82), qui va conjurar la seva rematada de cap. Per últim, al minut 89, Joel Huertas va rematar des del punt de penal al travesser.