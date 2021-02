Fer camí en el món dels ral·lis als 13 anys

Dani Sordo va evidenciar la seva sorpresa quan es va assabentar de l'edat del pilot que l'havia sotmès a un estricte marcatge durant una de les mànegues classificatòries de la segona prova de les GSeries d'Andorra. Era el gener del 2020 i el pilot càntabre, l'únic de l'Estat que ha guanyat alguna prova del mundial de ral·lis, conjuntament amb el bicampió del món Carlos Sainz i Chus Puras, va voler conèixer aquell oponent que fins i tot va intentar superar-lo, un nen que aleshores tenia 12 anys.

El jove pilot d'Olost de Lluçanès Gil Membrado va revalidar, el passat cap de setmana, el subcampionat de les Crèdit Andorrà GSeries, la competició de velocitat sobre gel més prestigiosa del sud d'Europa. Membrado, que va fer 13 anys l'octubre, va signar la tercera posició a la G4, l'última prova del campionat.

L'olostenc, fill del gironellenc Josep Maria Membrado (dues vegades campió de Catalunya de ral·lis; en quatre ocasions campió català de ral·lis d'asfalt i guanyador tres cops del campionat de ral·lis d'Andorra), ha palesat un talent innat per a la conducció i un extraordinari potencial competitiu amb el bagatge de només dues temporades prenen part en els campionats d'Espanya de karts i d'autocros, en la categoria Júnior Car Cros.

Competir a l'estatal de Letònia

Tal i com assenyala Josep Maria Membrado, el subcampionat assolit enguany a les GSeries pel seu fill «ha estat més meritori que el primer. Aquest curs ha hagut de competir en les quatre proves amb pilots professionals reconeguts com el guanyador, José Cohete Suárez, Marc Gené o els germans Nil i Jan Solans». Tot i que Gil Membrado ja forma part del prestigiós programa formatiu RACC-Motorsport, la normativa que regula la presència de joves pilots en proves automobilístiques a l'estat espanyol li impedeix «participar en qualsevol competició de ral·lis fins l'any en què compleixi els 16 anys», és a dir, fins el 2023, assenyala el seu instructor, Dani Balasch. Per això, els responsables dels equips Team Membrado i PCR Sport han optat per inscriure Gil Membrado «al campionat de ral·lis de Letònia», explicita Balasch. «En aquesta república bàltica, prèvia sol·licitud de la pertinent llicència federativa, es pot participar a l'estatal de ral·lis a partir dels 12 anys». «És la millor opció que tenim per no aturar la seva progressió», conclou l'especialista en conducció segura.

Per tant, entre els mesos de maig i octubre, Gil Membrado serà present en les cinc proves que conformen l'estatal del país letó, una de les quals és puntuable per a l'Europeu (ERC) i una altra per al campionat del món de ral·lis (WRC).

Gil Membrado rememora que «el món el motor ha estat present a casa des de ben petit, quan anava a veure com el pare s'entrenava o competia». Emfasitza que»m'agraden tots els esports on s'ha de conduir un vehicle amb volant»i assenyala que «estic en fase d'aprenentatge. D'altra banda, no puc descuidar els estudis de 2n d'ESO. El estudis són el meu patrocinador i la mare, la cap d'estudis. Sense mantenir el rendiment a l'escola no hi haurà ral·lis a Letònia».

Debutar i vèncer a la Car Cros

La iniciació en el món del motor de Gil Membrado es va produir el 2016. Amb només vuit anys, l'olostenc va començar a conduir karts sota la supervisió de Dani Balasch.

Després de dedicar quasi dos anys a l'aprenentatge, el 2018 va debutar en competició amb uns resultats espectaculars. Membrado va guanyar a l'Open RACC de kàrting en vèncer en totes les proves; va ser subcampió del campionat d'Astúries de l'especialitat i va prendre part en dues proves de l'estatal aleví. El 2019, per una qüestió d'edat, no va poder participar en cap competició i l'any passat es va estrenar en els campionats de Catalunya, de l'Aragó i d'Espanya d'autocros, categoria Júnior Car Cros. Es va proclamar campió de les tres competicions i va protagonitzar una consecució inèdita: mai un pilot que debutava s'havia imposat a la Júnior Car Cros.