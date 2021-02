«El club neix per retornar a la ciutat el bàsquet femení d'elit»

El proper curs esportiu (Temporada 2.021-22) tots els equips de bàsquet femení de la Fundació Joviat, inclòs el sènior femení que milita a la Copa Catalunya, la màxima categoria del bàsquet català, s'integraran a l'estructura del nou Manresa Club de Bàsquet Femení. Per tant, quasi tres dècades després de la desaparició del Bàsquet Femení Manresa, l'entitat que aixoplugava a l'equip que va competir durant sis temporades a la Primera Divisió femenina (període 1986/1992), la màxima categoria del bàsquet estatal, la capital del Bages tornarà a tenir un club exclusivament dedicat a la promoció del bàsquet femení.

Després de trenta-una temporades de treball en aquest àmbit, la Fundació Joviat dona el relleu al nou club amb la intenció que el Manresa CBF es converteixi en un referent per a tota la ciutadania.

El Manresa CBF neix amb la implicació i la complicitat de tots els clubs, entitats i escoles que promocionen la pràctica del bàsquet a la nostra ciutat, tals com l'AE la Salle Manresa, l'escola Oms i de Prat, la Fundació Joviat, el CB Manresa 2015 i el Bàsquet Manresa SAE.

La millor jugadora de bàsquet que ha sorgit de la ciutat, Nina Pont, assumeix la presidència d'un club que es vol dotar d'una estructura professional des del primer moment i que ja compta amb el suport de Motor Munich Cadí com a patrocinador principal i amb un acord per quatre exercicis amb la marca de roba esportiva PENTEX.

El primer equip del Manress CBF jugarà els seus partits com a local al pavelló del Nou Congost, on les jugadores de Gerard Barbé ja desenvolupen bona part de les sessions preparatòries aquest exercici. Nina Pont no va amagar que el club neix amb l'objectiu de retornar, en un temps raonable, el bàsquet femení de la màxima categoria a la ciutat i va esbosar les estratègies que els directius del Manresa CBF es plantegen per aconseguir-ho.