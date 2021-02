Joan Freixa assoleix el títol estatal de triatló d'hivern

Dos títols estatals. Aquest és el reeixit balanç de la participació dels membres de la PC Bonavista Collbaix al Campionat d'Espanya de Triatló d'Hivern que es va celebrar diumenge a Ansó. (Osca). D'una banda, Joan Freixa es va proclamar campió d'Espanya i, de l'altra, gràcies a l'excel·lent actuació del mateix Freixa, de Sebastià Catllà i de Carles Sala, la formació manresana va conquerir el ceptre estatal per equips.

Les constants pujades i baixades determinaven l'exigència dels 7,8 km de cursa que conformaven el primer tram del circuit. A continuació, els participants havien de pujar en bicicleta fins a l'estació d'esquí de Linza. Un recorregut de 20 km. Per completar el triatló d'hivern, els esportistes havien d'afrontar un tram de 9 km d'esquí de fons. La regularitat que va palesar Joan Freixa li va reportar el ceptre estatal amb un registre d'1 h, 41' i 54'', seguit d' Eneko Llanos i de Fernado Zorrilla.

A més, el manresà Sebastià Catllà va assolir la sisena posició i Carles Sala va signar la 23a. En categoria femenina, la meritòria actuació d'Alba Xandri li va donar la quarta plaça, a un pas del podi. Marta Bassa va ser segona en el seu grup d'edat (de 40 a 44 anys) i Marc Relaño, tercer, en el seu (de 35 a 39 anys).

Per últim, la suma dels temps de Freixa, Catllà i Sala va possibilitar que la PC Bonavista aconseguís el títol per equips, per davant de l'Stadium Casablanca Mapei i del CT Europa.