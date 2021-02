Manresa torna a tenir un club femení de bàsquet després de quasi tres dècades

Recollir el bagatge de prop de mig segle de promoció ininterrompuda del bàsquet femení a la capital del Bages. Donar continuïtat a la tasca desenvolupada en aquest àmbit per la Fundació Joviat durant les últimes tres dècades. Agafar el testimoni del desaparegut Bàsquet Femení Manresa per tal que la ciutat torni a ser un dels referents del bàsquet femení del país i torni a tenir un equip a la màxima categoria estatal. Aquests són els objectius fundacionals del Manresa Club Bàsquet Femení.

La primera conseqüència pràctica de la constitució del nou club és que a partir del proper exercici (temporada 2021-22), tots els equips de bàsquet femení de la Fundació Jo-viat, inclòs el sènior, que milita a la Copa Catalunya, la màxima categoria del bàsquet català, s'integraran a l'estructura del Manresa CBF. Per tant, el nou club començarà a caminar amb els sòlids fonaments que atorga la confiança de les famílies de més de 200 jugadores.

La persona que ha entomat el repte de guiar des de la presidència les primeres passes del Manresa CB Femení és Nina Pont, la millor basquetbolista manresana de tots els temps i la primera jugadora de l'Estat que va jugar en una universitat nord-americana, l'Old Dominion University de Norfolk (Virgínia).

La complicitat de tots els actors

El Manresa CBF inicia la seva trajectòria amb el vistiplau i la complicitat de l'Ajuntament i de tots els clubs, entitats i escoles que treballen en la promoció de la pràctica del bàsquet a la capital del Bages. La presència de representants de l'AE la Salle Manresa, Fundació Joviat, CB Oms i de Prat, CB Manresa 2015 i Bàsquet Manresa SAE en l'acte d'ahir ho va ratificar. No en va, es pretén que convergeixin en el nou club els fruits del treball quotidià de totes aquestes entitats en l'àmbit del bàsquet femení.

Jordi Vilaseca, director general de l'escola Joviat, va considerar el nou club com «una evolució orgànica de la Fundació Joviat, que ha estat una baula més del treball que va iniciar el Grup d'Esports Badia-Solé». Nina Pont va reconèixer que «des que em van presentar el projecte vaig tenir clar que m'hi havia d'involucrar», i es va comprometre a «dotar el club d'una estructura professional amb àrees de treball ben definides». Pont va explicitar que «el bàsquet m'apassiona i treballarem perquè totes les nenes que hi vulguin jugar ho puguin fer, tinguin el nivell que tinguin» Alhora, va palesar l'ambició amb què inicia el projecte. «Volem que el bàsquet femení manresà torni a l'elit estatal. Per fer-ho, a més de basquetbolistes de casa, necessitarem jugadores de fora. L'ham per atreure-les ha de ser oferir-los una formació acadèmica de qualitat».

Les gestions inicials de l'equip de Nina Pont han propiciat que el Manresa CB Femení es presenti amb el suport del concessionari Motor Munich Cadí com a patrocinador per a la propera temporada i amb un acord per quatre exercicis amb la marca de roba esportiva PENTEX.

A més, es va donar a conèixer que Dídac Alsina assumirà la gerència del Manresa CBF i que Gerard Barbé en serà el director tècnic. Finalment, es va detallar que el primer equip del Manresa CB Femení jugarà els seus partits com a local al Nou Congost, tal com es preveia que ho fes, aquesta temporada, el sènior femení de la Fundació Joviat. Enguany, Manresa ha d'exercir la capitalitat del bàsquet femení català. Les expectatives que genera la fundació del Manresa CBF s'afegeixen a l'atractiu dels actes que es preparen. Tal com diu el vídeo promocional del Manresa CBF, «totes les coses a la vida tenen un final, però això no vol dir que les que venen no siguin millor». Ahir va començar el futur del bàsquet femení a Manresa.