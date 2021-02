Ainhoa Martínez acaba 6a a la final de pes dels estatals en pista coberta

El sisè lloc d'Ainhoa Martínez en la prova de llançament de pes i la 8a d'Emília del Hoyo en els 60 m tanques, amb marca personal i rècord local igualat inclosos, van ser ahir el destacat balanç de les atletes de l'Avinent Manresa a la segona jornada dels Campionats d'Espanya en pista coberta, que tenen lloc aquest cap de setmana a la instal·lació esportiva de Gallur (Madrid). Avui serà el torn de Mònica Clemente, que aspira a pujar al podi en el salt de perxa en la final que comença a les 11 h.

La pandèmia ha obligat la federació estatal d'atletisme a organitzar uns campionat exclusius per als atletes més ben situats en els rànquings de la temporada, així com a espaiar la programació i repartir-la durant tres jornades de competició. D'aquesta manera, tant l'Avinent Manresa com el CA Igualada-Petromiralles tenen tres participants cadascun.

Ainhoa Martínez partia amb la sisena millor marca del 2021 d'entre les vuit participants en la final de pes, tenint en compte que Paula Ferrándiz no tenia registre previ als estatals. La manresana va començar insegura i va fer dos nuls en l'inici de la competició. En el tercer intent va enviar la bola a 12.74, i en el quart va tornar a fer aixecar la bandera vermella.

En la cinquena ronda, la llançadora del club manresà va assolir els 13.30, només a 9 centímetres de la seva marca de la temporada, i es va assegurar la sisena plaça final, ja que en el darrer llançament va tornar a fer un nul.

M. Belén Toimil, del Playas de Castellón, va fer un concurs brillant i es va penjar la medalla d'or amb un millor tir de 17.81, a només 5 centímetres de la seva millor marca personal i a 13 cm del rcord espanyol que ostenta Martina de la Puente des del 1996. Úrsula Ruiz (València), 11 cops campiona estatal, va quedar segona amb 16.24, i Mònica Borraz (Barça), tercera, amb 14.92.

Rècord per a Emília del Hoyo

La decisió de la jove manresana Emília del Hoyo de centrar-se en les curses de tanques es va demostrar ahir un cop més encertada. La velocista de l'Avinent va obtenir la vuitena i ultima plaça de la final dels 60 m t., amb 8.58, lluny dels seus millors registres. Però la bagenca va accedir a la cursa decisiva fent, dues hores abans, la prova més ràpida de la seva vida juntament amb la de fa un any a Ourense i va aturar el cronòmetre en 8.42, igualant així la seva marca personal i el rècord del club.

Tercera a meta, va aconseguir així el pas a la final, que es va adjudicar la vilafranquina Xènia Benach (Scorpio 71), amb 8.20 (8.10 en les semifinals). Només la foto-finish va poder dilucidar a qui corresponia l'or, ja que Caridad Jerez (Barça) també va fer un temps de 8.20. Carmen Sánchez (Arroyomolinos) va ser tercera, amb 8.25.

Naima i Lahcen, sense finals

Els dos destacats migfondistes del CA Igualada-Petromiralles es van topar amb unes sèries molt exigents i no van poder passar a les finals. Divendres a la tarda, Lahcen Ait Alibou va disputar la segona classificatòria dels 3.000 m i va quedar 6è, amb 8.33.95. La primera havia estat molt més ràpida i aviat es va veure que les dues places per temps no sortirien de la segona cursa, com així va ser.

Ahir a la tarda, Naima Ait Alibou no va poder resistir el canvi de ritme de les capdavanteres de la primera sèrie dels 1.500 m, que van dominar Solange Pereira (València) i Esther Guerrero (New Balance), la banyolina entrenada pel manresà Joan Lleonart. En una cursa lenta des de l'inici (3.24 als 1.000 m), la igualadina va ser vuitena i última amb 4.52.93, lluny de les places de finalista encapçalades per Pereira i Guerrero amb 4.44.46.