El Manresa FS sua per guanyar el Penya Esplugues

Tercera victòria consecutiva del Manresa FS després de guanyar a la complicada pista del Penya Esplugues (2-4), conjunt que disputa un dels millors jocs de la categoria. Ambdós equips van fer una primera meitat anivellada sense gaires ocasions clares de gol i amb moltes alternatives fent la pressió. En una acció aïllada el visitant Noguera va obrir la llauna del marcador. L'alegria va durar ben poc per als manresans, ja que, en el mateix minut i en una errada defensiva en un córner, els locals van aconseguir empatar. Abans d'arribar al descans, l'equip dirigit per Sito Rivera, va despertar, i en una gran jugada col·lectiva va tornar a posar-se davant en el marcador, 1-2. Just en els darrers segons de la primera meitat Nil va aprofitar un refús en un xut exterior per posar l'1-3.

A la represa, el Penya Esplugues va retallar distàncies amb un golàs per tot l'escaire. Els locals van collar per intentar empatar, però els jugadors bagencs es van defensar a la perfecció. A la meitat de la segona meitat Manu va ampliar distàncies amb un xut exterior. Els locals van sortir amb el sistema de porter jugador i van perdonar un parell d'accions. El Manresa FS va defensar molt bé el sistema local i va mantenir l'avantatge fins al final.