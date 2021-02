El Manresa brilla tot i l'adeu al tercer lloc

Costa no perd l'ànsia de millora

Costa no perd l'ànsia de millora

El somni d'assolir la tercera posició al final de la primera fase de la competició es va esvair, ahir, de forma definitiva. Vèncer el potentíssim FC Vilafranca, un equip format per jugar els play-off d'ascens a Segona Divisió B, era condició sine qua non per mantenir vives les possibilitats d'arrabassar als vilafranquins l'últim lloc que dona accés al grup dels millors un cop hagi finalitzat la fase inicial de la lliga a Tercera.

L'empat que es va registrar a l'estadi del Congost (1 a 1) propicia que el Centre d'Esports Manresa s'acomiadi d'aquest anhel. Però aquest fet no ens ha d'impedir constatar que els jugadors de Ferran Costa van tornar a exhibir un joc atractiu, dinàmic, modern i competitiu.

Una exhibició de vint minuts

Ambdues formacions van brodar el futbol durant els primers vint minuts de joc. El tècnic blanc-i-vermell, Ferran Costa, va sorprendre el seu homòleg a la banqueta vilafranquina, Iván Moreno, en plantejar un inusual sistema tàctic (5-3-2) per donar èmfasi a les incursions per les bandes de Nil Pradas i Toni Sureda.

L'ambició dels manresans va tenir, de seguida, la recompensa d'una immillorable ocasió. Izan Checa va obrir la seva particular exhibició de com assistir els companys amb un servei cap a Èrik Rafael que va permetre al talentós davanter rematar ras i creuat. La pilota es va estavellar a la base del pal esquerre de la porteria de Casamayor (min 2).

Els de l'Alt Penedès van respondre amb la personalitat pròpia d'un equip d'entitat i Víctor Oribe (min 6) i David López (min 9) van replicar amb dues rematades malintencionades. La intensitat i el ritme del joc van ser frenètics durant aquesta fase del partit i Noah, situat com a extrem esquerre, arran la línia de fons, va centrar cap a la posició d'Èrik Rafael, al segon pal, que no va poder rematar de cap (min 15). Només disset segons després, una altra assistència d'Izan Checa va habilitar el davanter de la Barceloneta per encarar Casamayor, però el porter visitant va refusar el seu xut creuat.

El ritme es va temperar una mica durant els deu següents minuts, just quan es van produir els dos únics gols de la matinal. Toni Sureda va propiciar que el Manresa adquirís avantatge. Va penetrar com a extrem amb criteri i va servir una excel·lent assistència a Noah i el davanter d'origen ghanès va tenir l'habilitat de desviar la pilota a gol entre les cames del central Max Bernard (min 26).

Malauradament, els de l'Alt Penedès van encertar a reequilibrar el marcador dos minuts després. Víctor Oribe va servir una falta lateral amb mestria i Max Bernard es va redimir de la jugada anterior en materialitzar el gol de l'empat.

En el darrer terç del primer període, les millors ocasions les va generar l'equip d'Iván Moreno. Marc Vito (min 36) va exhibir elasticitat per impedir que una centrada des de l'esquerra de Sergi Escofet arribés a peus de Rusiñol. I en la següent jugada, el porter egarenc es va lluir en treure de la mateixa creueta superior esquerra una rematada de cap en planxa, a boca de canó, de David López, després d'un servei de córner executat per Víctor Oribe. La qualitat futbolística de la segon meitat va ser equiparable a la del primer període. Izan Checa només va necessitar 17 segons per rematar amb intenció; la pilota es va enverinar en topar en les cames d'un defensa i va sortir a córner arran la base del pal esquerre de la porteria visitant.

Els manresans van mantenir la iniciativa ofensiva i entre els minuts 58 i 60 van obligar el seu oponent a conjurar quatre perilloses assistències. Sergi Escofet va protagonitzar el primer xut dels vilafranquins (min 66), però la seva rematada va tenir la pertinent resposta de Marc Vito.

L'entrada del potent i hàbil Sanku va obligar la defensa blanc-i-vermella a esforçar-se al màxim i una bona incursió del davanter gironí d'origen africà va habilitar Mejía per rematar sense oposició, afortunadament, per sobre del travesser de la porteria blanc-i-vermella. Va ser la millor ocasió dels vilafranquins en aquest segon acte.

Ja en la fase final del partit, Izan Checa (min 79) va fregar el travesser amb el servei d'una falta llunyana. Va ser l'inici del setge final dels manresans, amb Toni Sureda com a principal estilet. El vigatà va acaronar el gol de la victòria en dues ocasions (minuts 83 i 86). En la primera, va topar amb l'encert de Casamayor i, en la segona, el seu xut ras va sortir ben a prop de la base del pal esquerre de la porteria visitant. Exhausts, els blanc-i-vermells van cedir l'empat.

Insatisfet amb el resultat, complagut amb les prestacions del seu equip. Així es va mostrar el tècnic blanc-i-vermell, Ferran Costa, després del partit contra el FC Vilafranca. L'entrenador castelldefelenc va assenyalar que «una vegada més, tinc la sensació que hem competit de tu a tu contra un dels millors conjunts de la competició i que la igualada final no premia suficientment els mèrits de l'equip». «En aquesta fase de la lliga estem encadenant tot un seguit d'empats que haurien d'haver estat victòries i que ens han penalitzat», va concloure.

Ferran Costa va relativitzar perdre la possibilitat d'assolir el tercer lloc al final de la primera fase. «Mai he parlat del lloc que ocupàvem a la classificació. Prefereixo centrar-me en la qualitat del treball que l'equip desenvolupa dia a dia». Això sí, el castelldefelenc va lamentar el fet «d'haver encaixat l'empat tan aviat».

El tècnic del FC Vilafranca, Iván Moreno, va reconèixer que «l'objectiu del nostre equip és jugar el play-off d'ascens a Segona B», i va considerar l'empat «un gran pas per assolir el tercer lloc» i ser entre els sis millors equips a la segona fase. Iván Moreno va lloar «la capacitat del Manresa per dominar diferents registres futbolístics i per pressionar. Els blanc-i-vermells són el millor equip de la categoria pel que fa a la intensitat i qualitat de la pressió que exerceixen sobre l'oponent», va reblar.