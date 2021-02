Regió7 rememora la Copa del TDK

Dijous d'aquesta setmana, dia 25 de febrer, es compliran 25 anys d'una de les gran fites assolides pel Bàsquet Manresa, la consecució de la Copa del Rei del 1996 al pavelló d'esports de Múrcia en la final disputada contra el Barça. Per rememorar aquella gesta, Regió7 lliurarà dijous, de franc, amb el diari, un suplement especial de 24 pàgines.

Entrenat per Salva Maldonado, el TDK Manresa va guanyar el títol contra el Barça d'Aíto García Reneses per 94-92. Un partit que molts aficionats blanc-i-vermells no han oblidat, sobretot pel triple que Joan Creus, quan l'equip perdia per 91-92 a falta de 9 segons per al final, va transformar des d'un cantó de la zona de tir.

En aquella plantilla, a més de Creus hi havia Joan Peñarroya, Roger Esteller, Jesús Lázaro, Lisard González, Paco Vázquez, Rafa Vega, Jordi Singla i els nordamericans Harper Williams, Linton Townes i Tellis Frank. L'equip va debutar en aquella edició de la Copa del Rei, que ja es disputava en el format actual de 8 equips concentrats en una mateixa seu, contra el CB Lleó, el qual van derrotar per 72-58.

El pas següent va ser més difícil de superar, ja que el rival era el CB Múrcia, amfitrió de la competició. Però l'equip de Maldonado va vèncer per tres punts, 78-81, i es va classificar per a la final. En l'altra part del quadre es va jugar el clàssic del bàsquet estatal, un Madrid-Barça que va registrar victòria catalana per 72-80.

La final va ser un partit igualat que va resoldre Creus amb el seu recordat triple. En els 9 segons que quedaven, el Barça va tenir l'oportunitat d'almenys forçar la pròrroga, però va errar.

En el suplement de dijous, els protagonistes d'aquella gesta expliquen els seus records. Qui aleshores era cap d'Esports del diari, Xavier Prunés, fa un recorregut emocional pel que va significar el títol. Així mateix, també es reproduiran les pàgines que Regió7 va publicar aleshores.