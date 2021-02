Remuntada i golejada del Manresa FS contra el Lleida

El Manresa FS va golejar en la seva visita a la pista del Lamsauto Lleida (1-7), en el partit ajornat de la jornada 9. Amb aquests tres punts, els bagencs escalen a la tercera posició de la lliga i encara els falten dos partits per jugar.

Els manresans van començar dubitatius en els primers compassos i els locals ho van aprofitar per avançar-se en el marcador. Muñoz va fer de revulsiu en la seva posició de pivot i aquesta modificació tàctica va fer capgirar el marcador amb l'1-2. Amb aquest resultat es va arribar al descans. A la represa els bagencs van encarrilar el triomf amb dos gols seguits. Amb els tres punts encarats, els manresans van jugar a pler alternant diverses opcions tàctiques i Manu va posar el cinquè gol a vuit minuts del final. L'equip de casa va sortir amb el sistema de porter jugador per intentar canviar la dinàmica del joc, però van topar amb un conjunt dirigit per Sito Rivera que va ser capaç d'augmentar les diferències amb dos gols més.

Aquest dijous els manresans es desplaçaran a la pista de l'Indústries Santa Coloma B per recuperar el partit ajornat de la jornada 12. Dissabte vinent el Manresa s'enfrontarà al Salou al Pujolet.